台62線東延宜蘭重大進展 陳金德：行政院核定可行性評估

交通部規劃台62線瑞濱延伸宜蘭案，未來台北到宜蘭行車時間將不到1小時，並可望作為國道5號替代道路，紓解假日壅塞車潮問題。（交通部提供）

交通部規劃台62線瑞濱延伸宜蘭案，未來台北到宜蘭行車時間將不到1小時，並可望作為國道5號替代道路，紓解假日壅塞車潮問題，行政院政務委員陳金德今天在臉書公布計畫重大進展，表示政院已核定可行性評估；行政院顧問林國漳也說，將打破宜蘭貨運瓶頸。

陳金德指出，行政院已正式核定台62線瑞濱延伸至宜蘭的可行性評估，全長約45公里、總經費約1845億元，從新北市瑞芳銜接國道1號及國道5號礁溪路段，補上宜蘭多年以來最缺的快速路廊。

他說，台62延伸宜蘭可提升通行安全、改善貨運效率、強化國5替代功能，為宜蘭建立更穩定的交通骨幹，計畫將依程序進入環評及後續規劃設計，會請交通部與工程會與宜蘭地方充分溝通，包含各鄉鎮市與地主，確保需求被具體理解。

陳金德表示，計畫也要注意從人本、安全到全生命週期，設計與工程品質不能只追求速度，更要兼顧永續，未來會持續督促進度，與各部會協力，讓這項關鍵工程能早日開工、如期完工，開工後預計11年完工。

林國漳也說，台62延伸宜蘭，除建構更完整的交通骨架，也打破產業運輸瓶頸及分流雪隧塞車，由於目前規劃終點在礁溪，但礁溪市區交通現況壅塞，後續規劃階段，會與立委陳俊宇共同向交通部反映宜蘭實際需求。

他說，將建請中央完整評估街接點可能造成的交通衝擊，審慎選擇街接位置與銜接方式，以及提出具體、可執行的降低衝擊措施，讓這條路真正改善宜蘭人的交通，而不是帶來新的壓力。

