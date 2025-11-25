高雄大寮2家餐飲業餐食內有釘書針、塑膠片 衛生局忙稽查

高雄大寮2家餐飲業餐食內有釘書針、塑膠片，衛生局派人前往稽查。（高雄市衛生局提供）

高市衛生局今（25）日接獲社群媒體反映，指大寮區2家餐飲業者製售的餐食內有訂書針與塑膠片，涉食品安全衛生疑慮，衛生局今派人稽查，店家否認並稱未接到消費者反映，現場檢視餐點也未見訂書針及塑膠片。

衛生局當場要求業者檢視食材清洗、烹煮流程及落實檢查，避免類似情事發生，另也針對作業場所稽查，發現冰箱未定期除霜、照明燈、電扇不潔與冰箱熟食未覆蓋等缺失，已責令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品衛生管理法》規定，裁罰6萬元以上罰鍰。

衛生局今日獲報後隨即派人查察2家餐飲業，店家分別表示，並未接獲消費者反映，未使用訂書針、無法辨識塑膠片來源及確認是否為其烹調販售，現場檢視餐點未見訂書針及塑膠片，已當場要求業者檢視食材清洗、烹煮流程及落實檢查，避免類似情事發生。

衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，確認2家業者均已投保產品責任險，並完成食品業者登錄。

高雄大寮2家餐飲業餐食內有釘書針、塑膠片。（高雄市衛生局提供）

