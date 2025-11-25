為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄大寮2家餐飲業餐食內有釘書針、塑膠片 衛生局忙稽查

    2025/11/25 14:57 記者黃良傑／高雄報導
    高雄大寮2家餐飲業餐食內有釘書針、塑膠片，衛生局派人前往稽查。（高雄市衛生局提供）

    高雄大寮2家餐飲業餐食內有釘書針、塑膠片，衛生局派人前往稽查。（高雄市衛生局提供）

    高市衛生局今（25）日接獲社群媒體反映，指大寮區2家餐飲業者製售的餐食內有訂書針與塑膠片，涉食品安全衛生疑慮，衛生局今派人稽查，店家否認並稱未接到消費者反映，現場檢視餐點也未見訂書針及塑膠片。

    衛生局當場要求業者檢視食材清洗、烹煮流程及落實檢查，避免類似情事發生，另也針對作業場所稽查，發現冰箱未定期除霜、照明燈、電扇不潔與冰箱熟食未覆蓋等缺失，已責令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品衛生管理法》規定，裁罰6萬元以上罰鍰。

    衛生局今日獲報後隨即派人查察2家餐飲業，店家分別表示，並未接獲消費者反映，未使用訂書針、無法辨識塑膠片來源及確認是否為其烹調販售，現場檢視餐點未見訂書針及塑膠片，已當場要求業者檢視食材清洗、烹煮流程及落實檢查，避免類似情事發生。

    衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，確認2家業者均已投保產品責任險，並完成食品業者登錄。

    高雄大寮2家餐飲業餐食內有釘書針、塑膠片。（高雄市衛生局提供）

    高雄大寮2家餐飲業餐食內有釘書針、塑膠片。（高雄市衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播