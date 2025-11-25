1125反暴力車隊遊行 新北攜手蘭馨協會行動宣示113守護力

新北市府與蘭馨協會響應「1125國際婦女受暴終止日」，舉辦車隊遊行。（記者翁聿煌攝）

新北市社會局響應「1125國際婦女受暴終止日」，攜手新北市國際蘭馨交流協會25日發起街頭行動，以反家暴、反虐童、反性侵害、反霸凌及反毒為主題，進行誓師遊行，行動車隊自板橋第一體育場啟動，沿途穿梭板橋鬧區，以街頭宣導方式將「暴力零容忍」訊息帶入城市日常。

蘭馨國際交流協會第28屆中華民國總會總監施秉慧表示，協會為國際性的婦女服務組織，今年攜手新北市社會局首度採車隊遊行方式，選在11月25日上午11時3分象徵「國際婦女受暴終止日」及「113保護專線」的時間，全國45個分會同步響應，並號召各地相關協會加入街頭行動，以全國連線的方式提升社會對家暴與性別暴力議題的警覺。

新北市社會局長李美珍到場支持，以行動展現新北市守護婦幼的決心，李美珍表示，家庭暴力過去常被視為「家內事」，但隨著意識提升，社會已不再容忍暴力。政府在通報後如何提供完善協助，更是守護安全的重要一環。新北市長期致力家庭暴力防治，建構多元服務，包括受暴婦女就業支持、托育銜接、居住協助等婦女增能方案，以及緊急與中長期庇護服務，協助受暴者脫離危險環境、重建生活。

李美珍強調，「暴力零容忍」，呼籲民眾若發現危險跡象，要勇於通報、尋求支援，讓每一位處於風險中的人，都能在第一時間獲得安全與幫助。

國際蘭馨交流協會成員參與反暴力街頭行動，呼籲民眾如發現危險跡象，要勇於通報。（記者翁聿煌攝）

