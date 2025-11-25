為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    營建混合廢棄物回收場有業者拒收 鍾東錦下通牒撤照處分

    2025/11/25 14:52 記者張勳騰／苗栗報導
    舊台13線苗栗市南勢里路邊遭亂倒廢棄物，引起民代與地方人士關切。（民眾提供）

    舊台13線苗栗市南勢里路邊遭亂倒廢棄物，引起民代與地方人士關切。（民眾提供）

    苗栗縣因近期相繼傳出業者計畫設置土石方資源堆置處理場引發地方反對，以及舊省道遭人傾倒廢棄物等環保事件，引起民代與地方關切；縣長鍾東錦今（25）日在縣務會議中追蹤廢棄物入侵事件時，指示環保與水利單位督促3家營建混合廢棄物回收處理場，強烈要求業者受理營建廢棄物，若無故拒絕受理者將依規定撤照處分，以守護苗栗好山好水。

    苗栗縣近期相繼傳出建設公司計畫設置土石方資源堆置處理場引發地方反對，以及在舊台13線路邊亂倒廢棄物，引起民代與地方人士關切；其中，舊台13線路邊數量龐大的廢棄物已由苗栗市公所陸續清除中，警方亦循線查獲行為人移由環保單位裁處。

    此外，縣內有3家營建混合廢棄物回收處理場，但有業者因故拒收導致營建廢棄物無處可去，有民眾和業者投機任意傾倒而影響市容與環境衛生。鍾東錦會中指示勞青處協調建築、裝潢及泥水相關工會，要求廢棄物務必要委由合法業者清運，並落實分類減量政策，最後還要追蹤是否進入合法的處理場？

    鍾東錦並要求3家回收處理場，明年起若無故拒不配合，則由水利及環保單位釐清事實後，施鐵腕撤照處分，藉此遏阻非法傾倒廢棄物的亂象，守護苗栗的好山好水。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播