為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    輔英科大學餐有「炸釘書針」 釣出其他學生留言經驗

    2025/11/25 14:44 記者洪臣宏／高雄報導
    衛生局稽查餐飲業者。（高市衛生局提供）

    衛生局稽查餐飲業者。（高市衛生局提供）

    輔英科大一名學生在社群網站「Threads」張貼圖文指出，在校購買學餐雞排飯，裡面竟有「炸過的釘書針」，釣出同校學生說「我以為只有我吃到」、「吃到臭酸滷味」，高市衛生局今（25）日稽查業者，現場雖未發現釘書針的物品，已要求落實衛生檢查。

    該名學生貼文敘述24日在學校購買雞排便當的不愉快經驗，她說，「就很扯，雞排飯裡有炸過的釘書針」，不知道是不是心理作用，肚子也開始痛了，她籲請大家吃飯的時候務必要專心吃飯，仔細檢查是否有異物。

    她還說，之前學餐有吃過橡皮筋、未拆封的蟹肉棒、未煮熟的豬肉片，不是同一間，但都是學餐煮出來的，「這個品管我已經吃了快三年了…不知道下次會是什麼驚喜」，她最後又點名學校飲水機，「水質什麼時候才要改善？」

    原po貼文引來同校學生貼出釘書針留言，「我以為只有我吃到而已，而且我是吃進去才發現，我想說怎麼有魚刺？這裡面根本沒魚，吐出來才發現釘書針。」還有學生說，「到中庭買滷味臭酸，去學餐吃滷味兩次都臭酸。」

    輔英科大表示，24日接獲學生反映於合約餐廳購買的餐盒中發現異物後，隨即由導師陪同至事務組與餐廳經理共同處理。餐廳經理第一時間回收餐點並向店內負責人查證，店家亦已當場提出退費並願意依約負責。

    輔英事務組今日再次聯繫學生並協調與餐廳業者面談後續處理，校方表示，學校已將該案列入食品安全管理案例，要求合約廠商立即強化內部教育訓練與查核流程，以杜絕類似事件發生，持續確保學生餐飲安全。

    衛生局稽查提供餐點的業者。（高市衛生局提供）

    衛生局稽查提供餐點的業者。（高市衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播