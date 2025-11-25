輔英科大學餐有「炸釘書針」 釣出其他學生留言經驗

衛生局稽查餐飲業者。（高市衛生局提供）

輔英科大一名學生在社群網站「Threads」張貼圖文指出，在校購買學餐雞排飯，裡面竟有「炸過的釘書針」，釣出同校學生說「我以為只有我吃到」、「吃到臭酸滷味」，高市衛生局今（25）日稽查業者，現場雖未發現釘書針的物品，已要求落實衛生檢查。

該名學生貼文敘述24日在學校購買雞排便當的不愉快經驗，她說，「就很扯，雞排飯裡有炸過的釘書針」，不知道是不是心理作用，肚子也開始痛了，她籲請大家吃飯的時候務必要專心吃飯，仔細檢查是否有異物。

她還說，之前學餐有吃過橡皮筋、未拆封的蟹肉棒、未煮熟的豬肉片，不是同一間，但都是學餐煮出來的，「這個品管我已經吃了快三年了…不知道下次會是什麼驚喜」，她最後又點名學校飲水機，「水質什麼時候才要改善？」

原po貼文引來同校學生貼出釘書針留言，「我以為只有我吃到而已，而且我是吃進去才發現，我想說怎麼有魚刺？這裡面根本沒魚，吐出來才發現釘書針。」還有學生說，「到中庭買滷味臭酸，去學餐吃滷味兩次都臭酸。」

輔英科大表示，24日接獲學生反映於合約餐廳購買的餐盒中發現異物後，隨即由導師陪同至事務組與餐廳經理共同處理。餐廳經理第一時間回收餐點並向店內負責人查證，店家亦已當場提出退費並願意依約負責。

輔英事務組今日再次聯繫學生並協調與餐廳業者面談後續處理，校方表示，學校已將該案列入食品安全管理案例，要求合約廠商立即強化內部教育訓練與查核流程，以杜絕類似事件發生，持續確保學生餐飲安全。

衛生局稽查提供餐點的業者。（高市衛生局提供）

