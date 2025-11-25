為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    要搶要快！ 「孫大炮」的遊日贊助金剩80個名額

    2025/11/25 15:05 記者黃美珠／新竹報導
    前任新竹縣議員孫金清說，今天一早不到8點就有新豐鄉親在鳳蓮宮排隊等著登記，爭取1萬8000日圓的旅遊贊助金。（記者黃美珠攝）

    前任新竹縣議員孫金清說，今天一早不到8點就有新豐鄉親在鳳蓮宮排隊等著登記，爭取1萬8000日圓的旅遊贊助金。（記者黃美珠攝）

    民進黨前新竹縣議員孫金清「孫大炮」的1000個、每人1萬8000日圓（約新台幣3613元）的遊日贊助金，今天早上9點開搶登記後，到下午2點為止，只剩下80個，孫金清說，到今晚晚餐時間可望就會登記額滿，請近期有出國打算、或已有規劃去日本玩的新豐鄉鄉親，趕快去買飛往日本的機票，持身分證和赴日機票影本，在今晚晚餐前到新豐鳳蓮宮，可望都仍能搶到這最後80個贊助名額。

    孫金清說，今天早上9點開始受理登記的消息一傳出，早上8點不到就有民眾趕到新豐鳳蓮宮排隊等候。原本廟方現場安排4個作業窗口受理，但不敵鄉親的熱情，人龍越排越長，他為了快速消化，且讓有些只是短暫請幾個鐘點假的上班族能儘早回去工作崗位，於是在現場央請辦完登記且有空的鄉親改當起志工，結果一口氣加開出原來的3倍、共有12個窗口快速受理作業，到中午人潮散去才改剩下2個窗口辦理，到下午2點左右，1000個贊助名額就只剩下80個，預計今晚6、7點下班後，就會全部額滿。

    孫金清說，後續他將選擇週六的時間，回到鳳蓮宮實際發放前述每人1萬8000日圓的旅遊贊助金，會個別通知成功登記拿到贊助資格者到場領取。

    新竹縣新豐鄉鳳蓮宮今天一早就有大排長龍的民眾等待登記爭取拿下「孫大炮」遊日贊助金的名額。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉鳳蓮宮今天一早就有大排長龍的民眾等待登記爭取拿下「孫大炮」遊日贊助金的名額。（記者黃美珠攝）

    前新竹縣議員孫金清的遊日贊助金登記現場一度開出12個窗口受理登記。（記者黃美珠攝）

    前新竹縣議員孫金清的遊日贊助金登記現場一度開出12個窗口受理登記。（記者黃美珠攝）

