    首頁 > 生活

    幸福菊島民眾優先 澎湖縣政府爭取經費提升消防裝備大躍進

    2025/11/25 14:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府消防局獲得中央及府會支持，購置火場個人安全裝備。（澎湖縣消防局提供）

    近年來澎湖縣屢次發生大火，消防人員的風險受矚，澎湖縣政府消防局爭取中央協助經費，並獲澎湖縣政府及議會同意編列自籌款，採購金額總計4227萬元（含中央補助4065萬元及縣自籌款162萬元），購置「火場個人安全裝備」等器材一批，有效充實第一線消防人員個人防護。

    此次採購「火場個人安全裝備」，除參考國內外火場救援配備特點，並實際針對澎湖建築物與環境特性需求，導入最先進AI科技智慧元素，包括：「數位式空氣呼吸器」30組、「消防衣帽鞋組」234組、「個人熱顯像儀」166組及「個人導光索」57組，針對消防人員執行火災搶救的安全全面補強。

    數位式空氣呼吸器及消防衣帽鞋組，提供火場內最重要的基本生存能力；個人熱顯像儀則彌補濃煙環境中缺乏的視物能力，可提升找尋待救者或火點效率；個人導光索則讓消防人員不再空間迷航，可依循正確路線安穩撤退。

    另為因應未來火災型態趨向複雜與多元化，裝備不僅在數量充實（每人2套消防衣），規格也與時俱進，兼具專業與安全的性能，有效保障第一線消防人員執勤安全，更進一步提升救援即時效率。並因應使用年限，逐年編列預算，汰換個人裝備，在保障消防人員職業安全的同時，以最完善及高效的裝備，來守護民眾安全。

    火裡來水裡去是打火弟兄寫照，增添安全裝置是重要。（澎湖縣政府消防局提供）

