    首頁 > 生活

    陳其邁喊「經費不是問題」！ 承諾特教生交通補助 護理師薪資補足

    2025/11/25 14:24 記者葛祐豪／高雄報導
    陳慧文為特教重症學童請命，指專任護理師薪資過低且交通補助不足。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市議員陳慧文今（25）日於議會總質詢時為特教重症學童請命，指專任護理師薪資過低且交通補助不足；高雄市長陳其邁當場裁示，特教生交通費採不應計較成本，他更承諾將拉高特教學校護理師薪資高於業界平均，展現照顧弱勢決心。

    陳慧文指出，目前特教學校護理師月薪僅約3.8萬元，遠低於業界行情的4.7萬元，導致招募困難；且重症學童每月僅獲1000元交通補助，對於需專業照護的家庭而言是杯水車薪。

    陳其邁直接責成秘書長組成專案小組，他強調，照顧特教生是政府責任，「薪資一定要高於業界平均才有人要去」，若有市立醫院護理師支援，額外津貼也由市府負責；針對交通補助，陳其邁也說，「不能算成本，該花的錢我們還是要花」，宣示將全面落實特教生受教權。

    另針對校事會議制度，造成學校行政負擔，陳慧文也要求建立分流機制及解決經費問題。她說，現行校事會議制度失衡，單案調查成本約2萬6000元，但實際解聘率僅2.1%，且造成78%教師採取防禦性教學，她建議針對非涉及體罰、性平的輕微案件，應先由校內調解委員會先行調處。

    高市教育局長吳立森會回答說，教育部日前已說明修法方向，包括不受理匿名檢舉、增加校事會議外部委員等，高雄市將遵循中央法規，目前正進行輕重案件分流研議；在經費方面，吳立森承諾，現行每案補助1萬6000元為原則，若有不足，報局核銷將全額支付。

