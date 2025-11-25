為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「護國舞小姐」一戰成名 高雄金芭黎舞廳確定明年1月走入歷史

    2025/11/25 14:19 記者黃良傑／高雄報導
    老高雄人共同回憶金芭黎大舞廳，確定明年1月16日將結束營業。（資料照）

    高雄知名的「金芭黎大舞廳」，曾是老高雄人及娛樂圈的回憶，傳出明年2月28日租約將到期，地主不再續租，並可能提前於明年1月16日結束營運，業者今證實此一傳聞，金芭黎原班人馬將會移至「大世界大舞廳」繼續服務，業者強調，無縫接軌也無勞資糾紛。

    原班人馬移至「大世界大舞廳」 業者：無勞資糾紛

    苓雅區地方耆老表示，6、70歲以上的老高雄人都知道，高雄在當年「台灣錢淹腳目」年代，有3大舞廳包括「大帝國」與「金芭黎」、「大世界」燈紅酒綠，從全盛時期逐漸走入歷史，其中，「金芭黎」的前身為「金蒂」大舞廳，是商界談生意、招待貴賓的娛樂場所。

    「金芭黎大舞廳」位於四維四路與中山二路口，土地面積959.53坪，屬苓雅區精華地段，原名「金蒂大舞廳」，2009年時更名並耗資數千萬元改裝，空間1樓規劃舞池，2樓以上則有包廂可唱歌喝酒，因當時流行「保齡球」運動，2樓則建有保齡球館，顧客的年齡層也隨之更廣範。

    揭發染疫台商趴趴走 「護國舞小姐」一戰成名

    不過，新冠疫情期間，金芭黎大舞廳有一名舞小姐揭發有台商確診卻沒戴口罩趴趴走，成功阻擋疫情，當時被封為「護國舞小姐」。

    據了解，「金芭黎大舞廳」的土地持份不僅1人，原本採用長約方式，新冠疫情後，地主便想收回另行開發，雙方曾協商租約，後來改用短約方式，預計明年2月28日到期。

    金芭黎大舞廳方面預計明年1月中、下旬結束營運，目前開始對工作人員進行安排，因工作人員多採自由班方式，因此全轉至同公司另一家「大世界」大舞廳上班，並不會有任何勞資問題。

    老高雄人共同回憶金芭黎大舞廳，確定明年1月中將走入歷史。（記者黃良傑攝）

