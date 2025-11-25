北市降溫體感2℃ 2社宅試辦立體綠化、5街角設遮陽傘

南港機廠社會住宅1區預計今年年底入住啟用，都發局將打造立體綠化示範。（台北市都發局提供）

台北市都市發展局面對氣候變遷，推動降溫城市計畫，希望達成「體感降溫計畫」2℃目標，除了進行多項法規修正，也將在南港機廠1區社宅、玉成社宅試辦立體綠化示範，並在信義計畫區擇定5處街角，做人行「遮陽傘」示範，打造都市「涼點」，目前已完成建築師評選，預計明（115）年上半年完成設計。

都發局推動降溫城市計畫，在2024年底公告「擬定『臺北市開發基地體感降溫專案』細部計畫」，以提供立體綠化及連續遮簷設施免計容積等誘因，鼓勵私部門參與綠化；5月發布施行「臺北市建築物能源耗用管制辦法」；7月31日發布修訂「臺北市新建建築物綠化實施規則」，明年1月1實施。

都發局也在南港機廠1區社宅、玉成社宅試辦立體綠化示範，同時擇定信義計畫區101大樓及市府周邊，共計5處街角作為人行「遮陽傘」示範點，打造都市「涼點」，提供行人停等紅燈的舒適遮蔭環境，預計明年上半年完成設計。

另一方面，都發局處理跨行政區的都市發展課題，以「全市都市計畫通盤檢討」重新檢討土地使用分區劃設合理性，預計明年上半年辦理公展法定程序。而「TOD2.0計畫」已有17件申請案，因應都市發展變化的，將啟動「TOD3.0計畫」檢討捷運場站周邊發展，強化公益性，研議容積獎勵及基準容積調整機制，增加社宅多元取得方式，落實大眾運輸導向之發展理念。

玉成社宅規劃以立體綠化複層植栽點綴、美化視覺景觀，提供居民駐足休憩使用，創造綠意盎然的步行通道及社交據點空間。（模擬圖，台北市都發局提供）

台北市都發局規劃在5處街口設置遮陽傘，提供行人停等紅燈的舒適遮蔭環境；圖為韓國街頭的遮陽傘。（資料照）

