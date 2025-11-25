歐盟技職教育團首度訪台 深化台歐教育合作

歐盟教育機構首度組團來台灣交流，包括比利時、義大利、西班牙及愛爾蘭等國的技職教育培訓機構代表、職業教育學校教師代表共9人。（圖由教育部提供）

透過歐盟新伊拉斯莫斯計畫（Erasmus+）經費補助，歐盟教育機構首度組團來台灣交流，包括比利時、義大利、西班牙及愛爾蘭等4個歐盟國家的技職教育培訓機構代表、職業教育學校教師代表共9人，將有助於歐盟國家對我國教育有更進一步了解，開拓未來雙邊實質合作的機會。

近期，我國駐比利時代表處教育組與天主教教育機構教學顧問Tim Van Aken，共同討論台歐教育合作新方向，雙方研議以「黃金圈模型（WHY–HOW–WHAT）」為基礎，共同打造永續且具實質效益的合作模式，以共同教育目標為核心，聚焦人工智慧（AI）、STEM與創新教育、永續發展、高齡照護及文化創意等主題，透過「燈塔學校」示範、「區域樞紐」連結及「台歐校友網絡」強化長期夥伴關係。

駐比利時教育組長李彥儀表示，未來雙方合作方式將涵蓋線上協作課程、短期交流、雙教室專案與教師專業社群等，並結合歐盟Erasmus+及台灣國際教育合作資源，推動雙邊在技職與創新教育領域的深度連結，開創台歐教育合作新里程。

訪團由比利時天主教教育機構負責邀集，該機構在佛拉蒙大區和布魯塞爾地區學校擔任重要角色，負責管理歐盟新伊拉斯莫斯計畫（Erasmus+）和線上姊妹校（E-twinning）計畫，涵蓋比利時地區及國際層面，自2021年起，逐步擴展至學校教育、成人教育及職業教育與培訓，並規劃未來安排該區教職員來台灣進行教育交流，致力於促進國際合作與夥伴關係。

今（2025）年3月7日，駐歐盟兼駐比利時教育組接待台北市教育局特殊優良教師訪團一行20人，邀請比利時佛拉蒙大區教育理事會國際教育與培訓政策委員會主席Jens Vermeersch及天主教教育機構教學顧問Tim Van Aken出席，分享該區教育體制政策並與團員交流。

