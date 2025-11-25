為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北投影視音園區歷建區ROT 蔡詩萍曝好消息：有國際團隊願進駐

    2025/11/25 14:19 記者甘孟霖／台北報導
    台北市議會教育委員會今至北投影視音園區市政考察。（記者甘孟霖攝）

    前台北市長郝龍斌時期規劃的北投影視音園區BOT招商案歷經6度流標，台北市文化局去年完成園區內歷史建物（製片場、錄音室）修復工程，將該區域規劃委外重建營運（ROT）30年，已有知名國際團隊表達願進駐，預計12月評審，明年第一季簽約；園區其餘部分採BOT，目前正進行都市計畫變更，將影視音產業占比由70%調降至50%，盼增加廠商投標誘因。

    文化局長蔡詩萍表示，台北市長蔣萬安一上任就知道北投影視音園區是要解決的問題，歷史建物區標案在今年已經有所突破，目前已有國際知名的團隊表達進駐的意願，預計12月評審評定後，明年1月公告，未來該團隊進駐此地，也承接社區活動等。

    他說，歷史建物區之外區塊，規劃採用BOT方式，正規畫都市計畫變更，將影視音產業規定比例由70%降低至50%，11月初起為期一個月公展，11月26日辦公展說明會，送北市都委會審議後再送內政部都委會審議、核定，預計明年下半年完成相關流程；這樣一來，商業機能也有所提高，較能吸引廠商進駐；在停車位方面，也會考量周邊需求，原則上可以期待這塊區域幾年內會有個新面貌，也會持續跟里長進行公聽會。

    議員陳重文表示，過去富邦人壽取得晶泉丰旅地上權，議會也有要求部分設施回饋在地，因此現在有洗腳池，此外也要求應保障一定比例就業機會予北投在地居民，使用在地食材等，希望北投影視音招商也能比照此精神，回饋在地。

    議員張斯綱說，曾看過國外類似案例，採低密度建築，以專題圖書館做影視文化，二樓則是做錄音室，開放給較沒有資源的青年創作者，甚至也可提供給學校社團發表等，其實台北市不缺一個商場，這或許也是能思考的方向；他也提及，園區是附近不錯的一塊綠地，但也真的不好招標，也可考慮保留綠地，地下開挖停車場符合在地需求。

    北投桃源里長陳仲宏說，園區流標這麼多次，市府應思考是否就不要朝影視音方向辦理，希望考慮地方需求，進行低密度開發。

    蔡詩萍也說明，園區面對最大困境就是當時撥用指定用途就是影視音，現在文化局才要想辦法降低比例，不過由於影視音概念涵蓋廣，未來比較彈性，相關的店家都有機會能夠進駐。

    北投影視音園區製片廠。（記者甘孟霖攝）

    台北市議會教育委員會今至北投影視音園區市政考察。圖為兩棟歷史建物製片廠（左）、錄音室（右）。（記者甘孟霖攝）

    台北市議會教育委員會今至北投影視音園區市政考察。（記者甘孟霖攝）

