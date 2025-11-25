為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆公廁大變身！打造兼具功能與美感城市景觀

    2025/11/25 14:07 記者羅國嘉／基隆報導
    基隆公廁改造設計以在地海洋生物與基隆人文特色為核心元素，選用黑鯛、小鮪魚、鎖管等指標性魚種，並搭配龍蝦、三點蟹、鳳螺、水母、軟絲等多種海洋生物，以擬人化、活潑的畫風呈現。（環保局提供）

    基隆市環境保護局推動公廁意象改造計畫，將公共廁所從單純功能設施升級為兼具美感與文化的城市景觀。環保局長馬仲豪表示，此次改造涵蓋基隆火車站、轉運站、三坑火車站、中正戶政事務所仁愛辦公室、仁愛區公所及外木山等觀光熱點，融入在地海洋生物與人文特色，打造兼具功能性與藝術感的公共空間，讓市民與旅客在日常使用中自然感受基隆的城市風景與人情溫度。

    馬仲豪指出，改造設計以在地海洋生物與基隆人文特色為核心元素，選用黑鯛、小鮪魚、鎖管等指標性魚種，並搭配龍蝦、三點蟹、鳳螺、水母、軟絲等多種海洋生物，以擬人化、活潑的畫風呈現，配合詼諧標語及地標建築與廟口夜市街景，展現「海洋城市的熱情」與「有愛城市的人情」。

    馬仲豪表示，優質公廁環境是城市友善度及國際觀光競爭力的重要指標。此次意象改造不僅提升整體觀感與使用品質，更彰顯基隆「山海共融、情感交織」的城市風格，讓旅客從踏入公廁的那一刻起，即能感受港都魅力。未來將持續結合公廁維護管理與景觀設計，分期推動其他地點改善工程，同時呼籲市民與遊客珍惜設施、維持整潔，共同打造乾淨、美麗、宜居的海洋城市基隆。

