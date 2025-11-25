一年新生兒少近500人 宜蘭生育津貼明年調高至2萬

宜蘭縣生育津貼明年元旦起將調高到2萬元，示意圖。（資料照）

宜蘭縣今年新生兒數與去年相比少近500人，縣議員謝家倫、邱素梅今年5月已要求縣府調高生育津貼，鼓勵民眾生育，經補助辦法修正後，代理縣長林茂盛今天宣布明年元旦起婦女生育津貼將增至2萬元，產檢交通費也由2千元提升到3千元；相關經費已納明年度預算，將送縣議會審議。

宜縣府統計，去年宜蘭新生兒2443人，今年預估僅約1945人，持續下降的出生數，縣府將透過擴大補助與完善服務，減輕家庭在迎接新生命時的經濟壓力，並營造更友善的育兒環境。

縣議員謝家倫、邱素梅在今年5月質詢時相繼提出，宜蘭雖財政較拮据，但鼓勵生育還是要做，生育津貼與鄰近縣市相比，補助最少，因此有必要調整，誘因足夠加上相關育兒配套，才能讓父母無後顧之憂並願意生育。

宜蘭縣府社會處表示，2019年起縣府多次提高生育補助，今年已是第4度調整，生育津貼也從1萬8千元調整至2萬元，產檢交通費從2千元提升到3千元，2項補助合計可達2.3萬元。

宜縣社會處指出，除現金補助外，社工也將持續提供到宅訪視服務，致贈新生兒用品及提供父母育兒與福利資訊，也會關懷產婦和新生兒健康情形，依家庭需求提出協助，相關經費調整已納入明年度預算，須送宜蘭縣議會審議，期盼能獲議會支持，讓新制如期在明年元旦上路。

