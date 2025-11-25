新北冬季包種茶展開跑 茶鄉體驗、行旅走讀明免費開放報名

新北市冬季包種茶正值產季，「新北好茶展售會」自11月29日起連續三個週末登場，首場於台北希望廣場，後續12月6、7、13、14日在坪林茶業博物館旁廣場舉行。（記者羅國嘉攝）

新北市冬季包種茶正值產季，「新北好茶展售會」自11月29日起連續三個週末登場，首場於台北希望廣場，後續12月6、7、13、14日在坪林茶業博物館旁廣場舉行，活動還安排茶鄉體驗、採茶花、手作茶湯圓及低碳茶山導覽，明（26）日上午10時於新北好茶官網開放報名，名額滿額為止，參加者還可拿好禮。

今天記者會由副市長劉和然主持，另外邀請了連續五屆榮獲新北包種茶評鑑特等獎的茶農鄭冬泉出席。劉和然說，種好茶非常的難，希望民眾可以支持茶農，支持茶農有三個好處，第一代表健康，第二包種茶也代表品味，第三百萬冠軍茶送禮也可以帶來好運。

農業局長諶錫輝指出，11月29、30日於台北希望廣場設有20攤新北特色茶與茶點，並開放特等獎包種茶免費試飲，共有120個嚐鮮名額。12月6、7、13、14日則於坪林茶業博物館旁廣場匯集60攤特色茶品及美食，現場打卡即贈茶肉包或茶麻糬。同時提供茶湯圓試吃及消費滿額禮，單日消費滿1000元贈品茗杯，滿3000元贈好茶匙。

另外，坪林展售會場也舉辦免費的活動，包含「行旅走讀」提供共320個線上名額，參加者可獲得100元好茶券折抵消費，還能領取茶郊媽祖平安包種茶福袋；「茶鄉體驗」規劃手作茶湯圓40組、版畫拓印150組報名。12月6日另開放有200名額的採茶花體驗，採摘數量前5名還可獲贈500元好茶券；7、13、14日則推出低碳茶山一日旅遊行程，行程費用790元，名額限定54席，線上報名就送折抵消費的好茶券，詳情可至「新北好茶」官網查詢。

此次活動與民間企業聯手合作，結合企業力量透過「全民碳集」平台設置永續獎金，民眾凡至坪林展售會及商圈內80家永續低碳店家消費，或以一卡通租借Ubike遊坪林，每筆消費即獲得5元「碳現金」回饋（每日同店限1次，每日上限200元）。

今天的記者會由劉和然主持，另外邀請了連續五屆榮獲新北包種茶評鑑特等獎的茶農鄭冬泉出席。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然（中）今（25）日出席新北好茶冬茶上市記者會，宣布冬茶上市及展售會開跑。（記者羅國嘉攝）

新北市冬季包種茶正值產季。（記者羅國嘉攝）

