台南雙春濱海遊憩區完成階段修繕 明年第2季全面開放

雙春濱海遊憩區，是台南北門區著名的濱海生態景點。（南市觀旅局提供）

南市北門區「雙春濱海遊憩區南側棧道及園區設施改善工程」，近期已完成220公尺南側紅樹林生態棧道進行抬升及平整加寬，改善步道易受潮汐漲退淹水的狀況，預計南側棧道全段將於2026年第2季可全面開放。

雙春濱海遊憩區擁有南、北側共1200公尺的紅樹林生態木棧道，遊憩區內復育的紅樹林種類有海茄冬、水筆仔、五梨跤、欖李等，並孕育多種招潮蟹、貝類、彈塗魚在紅樹林潟湖間活動，也能觀察到各類水鳥悠然棲息，展現豐厚濕地生態。

觀旅局長林國華表示，由於雙春園區棧道部分區段遇大潮會被海水淹沒，長期浸泡下導致生鏽腐朽，因而所需經費較多且濱海地區遇汛期施工不易，故採分年度編列經費逐步完成改善，於2024年至2025年先辦理第1階段工程，優先處理大門區修繕及整修南側棧道約220公尺，將棧道面層更新並抬高順平，延長使用年限。

另入口「彈塗魚迎賓地標」也同步粉刷上色完成美化，以嶄新亮麗的姿態迎接遊客到來，第1階段工程已於今年8月完成，後續第2階段工程將延續棧道抬升整修約120公尺，工程將於11月底開工，南側棧道全段預計於明年第2季可全面開放。

林國華推薦，台南濱海沿線景點除了北端的雙春濱海遊憩區外，沿著台61線西部濱海快速公路南下，可順道造訪南鯤鯓代天府、井仔腳瓦盤鹽田、夢幻打卡景點「水晶教堂」、北門遊客中心等景點，再往南可到擁有4座漁港－將軍漁港、青山漁港、馬沙溝漁港及盧蘆竹溝漁港的將軍區，品嚐現流海鮮，還可順遊扇形鹽田感受壯闊鹽田美景、探索青鯤鯓漁村聚落。

雙春南側棧道完成階段修繕。（南市觀旅局提供）

雙春濱海遊憩區大彈塗魚迎賓地標重新粉刷。（南市觀旅局提供）

雙春濱海遊憩區愛莊園是台南知名露營區。（南市觀旅局提供）

