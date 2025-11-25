議員徐筱菁建議成立玩具銀行助弱勢 苗縣府：預計明年底前完成

民進黨苗栗縣議員徐筱菁在總質詢中，建議成立「苗栗玩具銀行」，補足弱勢家庭、偏鄉學校資源不足。（記者張勳騰攝）

民進黨苗栗縣議員徐筱菁今（25）日總質詢建議成立「苗栗玩具銀行」，減少資源浪費，補足弱勢家庭、偏鄉學校資源不足；苗栗縣政府社會處長張國棟指出，縣府持續規劃中，因受限經費、人力招募等問題，預計在明年底前設置完成，供親子使用。

徐筱菁質詢表示，近年來各縣市陸續成立「玩具銀行」，透過社會捐贈、志工整理及清潔後，再分送至偏鄉學校、弱勢家庭與社區據點。然而苗栗目前尚無統籌玩具再利用的正式平台，許多弱勢家庭、偏鄉國小，缺乏足夠教具；同時，許多家庭仍有大量完好玩具被堆放或丟棄，造成資源浪費。

請繼續往下閱讀...

徐筱菁建議規劃玩具回收、分類、清潔、再利用的制度，比照台中、新北等縣市，成立「苗栗玩具銀行」，作為縣內跨局處合作的平台？

苗縣府社會處長張國棟指出，苗縣目前已經在18鄉鎮積極建置親子館及托育資源中心以及親子托育服務據點，其中有13個親子館及據點有建置玩具銀行的相關服務，提供圖書繪本玩具的借閱或在場館使用。

張國棟表示，二手玩具銀行部分，縣府持續規劃中，並預計於明年透過親子館服務系統平台方式，來提供家長及幼兒運用，但因限於經費，營運團隊及志工人力的招募都需要時間，期待在明年底前設置完成，供親子使用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法