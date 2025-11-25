為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    議員徐筱菁建議成立玩具銀行助弱勢 苗縣府：預計明年底前完成

    2025/11/25 13:59 記者張勳騰／苗栗報導
    民進黨苗栗縣議員徐筱菁在總質詢中，建議成立「苗栗玩具銀行」，補足弱勢家庭、偏鄉學校資源不足。（記者張勳騰攝）

    民進黨苗栗縣議員徐筱菁在總質詢中，建議成立「苗栗玩具銀行」，補足弱勢家庭、偏鄉學校資源不足。（記者張勳騰攝）

    民進黨苗栗縣議員徐筱菁今（25）日總質詢建議成立「苗栗玩具銀行」，減少資源浪費，補足弱勢家庭、偏鄉學校資源不足；苗栗縣政府社會處長張國棟指出，縣府持續規劃中，因受限經費、人力招募等問題，預計在明年底前設置完成，供親子使用。

    徐筱菁質詢表示，近年來各縣市陸續成立「玩具銀行」，透過社會捐贈、志工整理及清潔後，再分送至偏鄉學校、弱勢家庭與社區據點。然而苗栗目前尚無統籌玩具再利用的正式平台，許多弱勢家庭、偏鄉國小，缺乏足夠教具；同時，許多家庭仍有大量完好玩具被堆放或丟棄，造成資源浪費。

    徐筱菁建議規劃玩具回收、分類、清潔、再利用的制度，比照台中、新北等縣市，成立「苗栗玩具銀行」，作為縣內跨局處合作的平台？

    苗縣府社會處長張國棟指出，苗縣目前已經在18鄉鎮積極建置親子館及托育資源中心以及親子托育服務據點，其中有13個親子館及據點有建置玩具銀行的相關服務，提供圖書繪本玩具的借閱或在場館使用。

    張國棟表示，二手玩具銀行部分，縣府持續規劃中，並預計於明年透過親子館服務系統平台方式，來提供家長及幼兒運用，但因限於經費，營運團隊及志工人力的招募都需要時間，期待在明年底前設置完成，供親子使用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播