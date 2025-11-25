為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉大攜手逾20廠商 展現跨域生技、農業、電子等成果

    2025/11/25 13:56 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉友電子董事長孔德偉（左）與嘉大企管系主任蔡佳翰（右）展示創新產品。（記者王善嬿攝）

    嘉友電子董事長孔德偉（左）與嘉大企管系主任蔡佳翰（右）展示創新產品。（記者王善嬿攝）

    嘉義大學「2025校務諮詢暨產學顧問大會」今在蘭潭校區登場，同步舉辦產業市集，生技、食品科技、農業、電子、醫療等領域業者逾20家參展，展示包括健康飲品、環保花器等創新產品與合作成果。

    嘉大校長林翰謙說，嘉大重視與在地產業合作，今天校務諮詢與產學顧問結合，希望校務諮詢委員從校務發展產業部分，給予學校更多資訊；嘉大推動「產業人才共育」、農業部「雙邊學術合作計畫」及「高教深耕 C 主軸-產學鏈結」等多項產學合作方案，今年由院系、所與產業合作發表超過30件學術合作研發成果壁報，展現跨領域研究能量與豐碩合作成果。

    林翰謙表示，產學合作是推動高等教育創新不可或缺的力量，人才養成更須與產業需求緊密連結。透過產業市集與交流茶會，學生能與業界代表互動，了解產業文化、地方創新脈動及未來就業環境，提升畢業即就業競爭力。

    健茂生物科技股份有限公司創辦人許長祿正攻讀嘉義大學企管所博士，他從電子業起家，面對中國「紅色供應鏈」價格競爭，跨域發展綠能、生技產業，為此不斷進修拿到科學環境與科學管理2個博士，運用所學，以檸檬、海葡萄研發健康飲品。

    知名麥克風廠商嘉友電子，今展示迷你麥克風等創新產品，董事長孔德偉說，希望透過嘉義大學企業管理系專業，除了實體通路，也加強網路行銷，擴及更多消費族群。

    參展的環保花器業者表示，傳統插花使用的綠泥不可分解還會產生微塑膠，使用可回收再利用的壓克力製作模組化多功能環保花器，可重複使用、保水透氧，還能降低對環境的負擔。

    健茂生物科技公司創辦人許長祿（右）多角化經營，開發檸檬健康飲品。（記者王善嬿攝）

    健茂生物科技公司創辦人許長祿（右）多角化經營，開發檸檬健康飲品。（記者王善嬿攝）

    業者開發創新環保花器，降低對環境的負擔。（記者王善嬿攝）

    業者開發創新環保花器，降低對環境的負擔。（記者王善嬿攝）

