告別熊貓夫妻！ 法動物園送歡歡和圓仔返中國

法國中部博瓦爾（Beauval）動物園的熊貓歡歡和圓仔將於今（25）日返回中國。（法新社）

法國中部博瓦勒（ZooParc de Beauval）動物園的熊貓歡歡和圓仔將於今（25）日返回中國，此前雌性熊貓歡歡被診斷出患有腎衰竭。

根據《法新社》報導，歡歡和伴侶圓仔2012年來到法國博瓦勒動物園，作為中國「熊貓外交」計畫的一部分。這2隻熊貓原預定在法國生活到2027年1月，但牠們將於25日返回中國，在成都大熊貓繁殖研究基地安享晚年。

超過200名熱心人士23日冒著寒冷多雨的天氣送別熊貓，其中1對夫婦身著熊貓主題的全套服裝。他們表示自歡歡和圓仔2012年抵達法國後，他們已看牠們超過1000次。

歡歡和圓仔在法國生下了3隻幼子，這是法國首例熊貓產子。歡歡和圓仔將在嚴密的警力保護下前往巴黎戴高樂機場，搭乘25日下午12時30分的航班。

博瓦勒動物園園長德洛爾（Rodolphe Delord）表示，將歡歡和圓仔送回中國的決定是在歡歡被診斷出患有慢性腎病後做出的。德洛爾聲稱，此決定「令人感到傷感」。

熊貓飼養員普弗羅（Delphine Pouvreau）指出，已經與歡歡和圓仔建立深厚感情的熊貓飼養員們，對牠們將離開感到非常難過。她說與牠們相處的回憶，將永遠銘刻在飼養員心中。

