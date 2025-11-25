12強冠軍週年！愛爾達「一承諾」做到了 粉專一句話讓萬人點讚

一年前的今天，台灣隊勇奪12強世界冠軍。（資料照，記者陳志曲攝）

去年11月24日，台灣隊12強賽以4:0擊敗日本，勇奪世界冠軍，讓全台民眾沸騰。當時，愛爾達體育台宣布將重播一整年這場台灣史上最重要的台日冠軍戰，昨日愛爾達粉專也特別發文表示「說好的連播365天有做到，謝謝台灣英雄」，文章獲超過1萬人點讚。

去年12強賽，台灣隊從最初選手名單公布後，就不斷遇到質疑。沒想到，台灣一路從台北大巨蛋殺到東京巨蛋，最後披荊斬棘，勇奪冠軍，時隔一年仍讓球迷津津樂道。

請繼續往下閱讀...

奪冠後愛爾達發下豪語要將冠軍賽重播「連播一整年」，每天都播出一次，即便已經達成承諾，愛爾達昨日也表示，將重播至12月31號，「天天不定時播出」；愛爾達昨日也感性發文表示：「說好的連播365天有做到，謝謝眾台灣英雄。」

文章PO出後有超過1萬人點讚，網友紛紛留言表示：「每次轉到一定會停下來看，尤其在半夜時段常常害人要等到第五局後才肯睡覺」、「不如再播個下一個365天」、「了不起，負責」、「謝謝你們持續播放一整年！辛苦了」、「每次看到轉播都會滿滿感動啦」。

也有不少網友留言笑稱：「恭喜戶鄉翔征在1825局投球，被打730支全壘打之後，終於可以下班了」、「謝謝愛爾達，我爸爸晚上回家都在看12強」、「難怪戶鄉一直一蹶不振」、「謝謝爾達大哥，可以再來365天嗎」、「可能户鄉有看愛爾達，天天被夯二支全壘打。今年一整年得了投球失憶症」、「難怪戶鄉2025成績不好 原來是因為每天都要固定先發一場國家隊」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法