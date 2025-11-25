法國乾酪大腸桿菌超標 食藥署邊境退運銷毀36公斤

法國出口「乾酪（VACHERIN CHEESE）」檢出微生物含量不符規定。（圖由食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗違規品項，其中包括2批自法國進口的乾酪，遭檢出大腸桿菌超標，總計36公斤遭退運或銷毀，食藥署也對該輸入業者採取逐批查驗。另「台旺貿易公司」進口的享食生活「酥脆草莓粒」遭檢出農藥脫芬瑞殘留超標，150公斤遭退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，輸入業者「東遠國際公司」報驗2批自法國進口的乾酪，第1批在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於210至1100，第2批在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於240至1100。

劉芳銘說，依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類之檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。

因此，劉芳銘表示，東遠國際公司報驗的法國乾酪大腸桿菌檢驗不合格，必須退運或銷毀，且該業者6個月來已是第5批不合格，因此調整抽驗比例為逐批查驗，食藥署也從11月11日起至12月24日止，針對法國的乾酪在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

劉芳銘也提到，台旺貿易公司自中國進口、享食生活酥脆草莓粒檢出殘留農藥脫芬瑞0.08ppm，超出「農藥殘留容許量標準」所訂容許量0.05ppm，150公斤需退運或銷毀；因進口業者是6個月來第一批不合格，調整查驗措施為加強抽批，中國進口同產地同號列品項也是近6個月來第一批不合格，故維持一般抽批。

