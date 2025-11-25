溫體、閹割、每天洗澡！ 養豬協會曝台灣豬好吃3大秘訣

養豬協會理事長潘連周（右3）表示，台灣豬衛生安全又美味，希望國人多支持。（記者楊媛婷攝）

為穩定豬肉產銷，農業部採取明年3月前都要秩序出豬、冷凍公收購等措施穩定豬價，中華民國養豬協會今（25日）表示，所有上市豬隻都有經過屠檢，衛生安全可靠，台灣豬飼養過程經閹割、每日沐浴清潔，肉質甜美世界頂尖。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，目前全國僅該單一案場，但受疫情影響，共有最多39萬頭毛豬延遲上市，隨毛豬恢復屠宰、上市，規格內毛豬價格前3天開出破百元好價格，之後一度每公斤跌破90元，上週五、六則又回升到90元以上，養豬協會理事長潘連周表示，豬農每公斤的飼養成本約要90元，在肉品公會、冷凍公會等協助下，價格有逐步穩定，但更重要的是希望國人更支持台灣豬肉。

養豬協會也在今天舉行台灣豬安心吃推廣活動，潘連周強調，豬農一直都是將最安全的豬肉送上餐桌為最高原則，從飼養管理、動物健康照護、環境衛生到屠宰流程等都是比照國際標準與遵循政府規定，台灣豬肉更有產地溯源制度，屠宰過程更有屠檢獸醫師把關，非常安全與衛生。

相比進口豬肉常有腥味，潘連周也透露台灣豬肉美味的秘訣除了大部分都是溫體豬供應外，在於仔豬時期就會閹割，還有豬農更會讓每天清理養豬場並讓豬隻沐浴洗澡，透過維護環境整潔與精心飼養讓豬肉品質更好。

潘連周回憶疫情剛爆發的時候，全國豬農都很忐忑，擔心疫情擴散，也感謝農業部圍堵疫情得宜，也強調所有豬隻合格才會上市，表示台灣絕對安全，品質值得信賴，呼籲國人一起享用美味的台灣豬肉。

