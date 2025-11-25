高中「外加特生」超額編班 全教總：教師疲於奔命

高中特生就讀普通高中職比例近9成。（圖由全教總提供）

112學年高中階段身心障礙學生共有2萬3834人，其中2萬1142人安置在普通學校，近9成身心障礙學生就讀一般高中職，且採「外加名額」方式安置，每班34人再外加特殊學生。全國教師工會總聯合會（全教總）今（25）日表示，少子化雖導致學生總數下降，但特殊學生的鑑出率與安置人數逐年提升，公立高中34人大班規模早已超過合理負荷，再外加特殊生就突破34人上限，讓教師疲於奔命，呼籲教育部全面檢視制度缺失，應將「外加」特生名額改成「內含」。

全教總理事長侯俊良表示，教師對於特生的輔導需要花費較多心力，且為保障特生與普生的受教權益，法規本來訂有針對安置特生的班級可酌減學生人數的規定，未料以「外加」特生的方式招生，陷入「只見特生逐年遞增、依法減生從未成真」的困境。

全教總副秘書長兼特教委員會主委鍾正信表示，教育部兩項法規明顯矛盾，「高級中等以下學校身心障礙學生就讀普通班調整班級人數或提供人力資源及協助辦法」第4條規定，普通班每安置1名身心障礙學生，得減少1至3名學生，以保障教學品質，但「身心障礙學生適性安置高級中等學校實施要點」卻採「外加名額」方式安置特生，辦法採「減法」，要點卻變「加法」，導致班級人數不減反增，還突破上限34人，非常荒謬。

全教總副秘書長兼高級中等學校委員會主委巫彰玫表示，學生組成多元且需求複雜，現行公立高中34人的大班規模早已超過合理負荷，特生以「外加」方式進入班級，教師被迫在學生數超額班級中，須同時兼顧班級經營、個別化支持、輔導需求與行政配合，讓教師疲於奔命，特生得不到適性支持，一般生權益也遭排擠，明顯違背「教育基本法」第8條「適性教育」保障。

全教總呼籲，融合教育不是只將特生安置於普通班的普特共融，更應是讓普生與特生都能獲益的普特共榮，教育部應全面檢討制度缺失，勿讓師生成為制度設計不良的犧牲者，也勿讓融合教育淪口號，侵損學生受教品質，而應考量特教安置需求，於招生總額內預留安置特生名額（內含）。

