    首頁 > 生活

    政院週五前召開跨部會議 決定廚餘是否有條件開放續用

    2025/11/25 13:30 記者楊媛婷／台北報導
    國內廚餘6成都透過養豬去化，目前因疫情全面禁用。示意圖。（資料照）

    目前國內非洲豬瘟疫情僅限台中梧棲單一案場，國內毛豬恢復拍賣已進入第3週，全國仍維持禁用廚餘，對於廚餘後續是否部分解禁、恢復使用、全面禁用，政院將於這週五前做出決定，農業部也已擬出數套方案，其中也包含全面禁止最高風險的民生廚餘，允用事業廚餘。

    在疫情爆發前，國內廚餘6成以上透過餵食豬隻去化，獸醫相關學者都認為，廚餘是導致非洲豬瘟疫情傳播的最高風險源，支持全面禁用，中華民國養豬協會理事長潘連周也支持全面禁用，但環境部應修改廢棄物定義，可將植物性廚餘或禽類下角料移出並供養豬使用，使用廚餘的部分豬農則認為，廚餘非原罪，重點在於是否有徹底蒸煮，非洲豬瘟中央災害應變中心則表示在無法落實即時監控、完備法令與稽查前都全面禁廚餘，而最遲在這週五政院就會舉行跨部會會議，就廚餘去化與是否可養豬做決定。

    據了解，農業部也提出相關方案，包含全面禁用，還有恢復使用但要全面蒸煮，以及禁止最高風險的民生廚餘禁止進入養豬場，但可使用風險較低的事業性廚餘（學校午餐、餐飲廚餘），不過仍要蒸煮溫度達90度、達1小時。

    彰化養豬協會理事長陳筆輝則表示，用廚餘養豬確實是固有傳統，但隨著疫病的發生，以及非洲豬瘟主要的傳播途徑就是來自廚餘，認為若要繼續使用廚餘養豬，應該要效法日本，日本仍有用廚餘養豬，但廚餘不可進入養豬場，而是廚餘先到其他地方高溫處理再製為飼料後，才提供養豬場使用以降低疫病傳播風險。

