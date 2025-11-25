為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    終於通過了！ 嘉縣太保市將普發振興金3000元

    2025/11/25 13:17 記者林宜樟／嘉義報導
    太保市代表會開會通過振興金自治條例。（記者林宜樟攝）

    太保市代表會開會通過振興金自治條例。（記者林宜樟攝）

    丹娜絲颱風7月造成嘉義縣嚴重損害，太保市8月時開始討論普發振興金議題，因市公所與代表會對於發放採墊付、預算案或擬自治條例等方式意見不合，爭執3個月後，今天由公所提案，在定期會審議通過災後振興金及弱勢關懷金自治條例，將普發振興金3000元，預計12月起開始進行發放作業。

    太保市公所與太保市代會多次因發放振興金是採墊付、預算及自治條例意見不同，還到縣府協商，由於太保市是嘉義縣最早喊出普發振興金的鄉鎮市，但遲未定案，期間義竹鄉已發放紓困金，梅山鄉及民雄鄉也確定發放，讓許多太保市民感到疑惑，到底振興金要何時才能發。

    太保市代會定期會今天延會1天進行審議，代表們先通過共1.24億元的振興金及弱勢關懷金預算，附帶決議請公所擬訂自治條例送審。

    市長鄭淑分表示尊重代表會決議，公所隨即擬好自治條例提案送代表會審議，經全體代表同意，由主席葉俊男宣布三讀通過，振興金普發3000元，弱勢對象加發1000元。

    鄭淑分說，振興金部分12月起第一週進行線上登記帳戶作業，民眾也可到公所由公所人員協助登錄，12月底前發放線上登記者振興金，並將安排現場發放時程，預計明年1月底進行現場發放。

    太保市長鄭淑分擬好自治條例送審。（記者林宜樟攝）

    太保市長鄭淑分擬好自治條例送審。（記者林宜樟攝）

    太保市振興金自治條例。（記者林宜樟攝）

    太保市振興金自治條例。（記者林宜樟攝）

