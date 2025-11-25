基隆紅線呈灰色地帶！里民誤停一天收4罰單 市府承諾調整並撤單

基隆新建社區活動中心旁路段因重新施作路面補畫紅線，但卻未依現況評估，將尾端靠牆的一小段畫為紅線，造成民眾誤以為可停車而遭開單，甚至有居民一天收到4張罰單。（記者羅國嘉攝）

基隆新建社區活動中心旁路段因重新施作路面補畫紅線，卻未依現況評估，將尾端靠牆的一小段畫為紅線，造成民眾誤以為可停車而遭開單，甚至有居民一天收到4張罰單。經議員鄭文婷協調會勘，交工處承諾將錯畫紅線刮除，相關罰單也將依會勘紀錄取消。交通工程科長章志華表示，未來紅線將適度調整，罰單申訴將依行政流程處理。

鄭文婷指出，新建社區活動中心旁路段過去並未劃紅線，但交通處重新施作時，紅線延伸至橋樑轉彎處，尾端靠牆的一小段也被劃上紅線。該處剛好可停一台汽車，不少里民會停放在此，但因側邊並未標示紅線，因此民眾誤以為可以停車，結果卻連續受罰，有居民一天收到4張罰單。但現場會勘實際情況，其實都有判斷上的灰色地帶，與會的代表都認為相當有爭議。

鄭文婷說，現場並非橋樑範圍，卻因紅線錯置造成警察執法誤判。經會勘後，交工處已承諾將錯畫的紅線刮除，相關罰單也會依會勘紀錄取消。她強調，道路標線應以實際道路環境為準，避免因錯誤標示造成民眾困擾與不必要罰單。

章志華表示，針對橋面紅線脫落進行修補，部分紅線延伸至橋旁轉彎處，事發時，民眾停自用車，車輛後備胎的投影剛好落在紅線上，造成執法認定爭議，警方依後備胎投影判定違停，因此開出罰單。

章志華指出，經現場會勘已確認執法爭議，未來紅線將做適度調整，罰單部分則須依行政流程，由民眾向警察單位申訴，並提供資料協助檢討撤單，尊重民眾訴求。

