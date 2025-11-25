未成年數位性暴力案件年齡層下降 北市啟動「孩子的守護星－補網行動」防範

台北市政府為防範未成年人數位性暴力案件，啟動「孩子的守護星－補網行動」。（記者蔡愷恆攝）

藝人黃子佼自「創意私房」網路論壇購買並持有兒少性影像，法院今（25）二審判決出爐，判刑1年6月，緩刑4年。今日也是「國際消除對婦女暴力日」，台北市政府為防範未成年人數位性暴力案件，啟動「孩子的守護星－補網行動」。台北市副市長林奕華表示，本次計畫以「校外場域」為強化重點，針對家長與補教業者，首度設計北市版兒少數位安全分齡教材。

社會局指出，近年兒少遭遇性影像散播、裸照勒索、網路誘騙等數位性暴力案件大幅增加，且年齡層持續下降。根據統計，台北市自112年8月至114年8月受理性影像未成年被害人共214件，受理移除下架未成年案件則有321件。而補習班、安親班等非正規教育場域，為孩子長時間停留場所，也易成案件延遲發現的破口。

請繼續往下閱讀...

台中地方檢察署檢察官陳祥薇曾查獲全台最大違法性影像網站「創意私房」，她表示，她觀察年齡層確實有下降趨勢，碰過案件中年齡最小的被害人甚至僅9歲，且幾乎一半以上的家長不知道孩子面臨網路性暴力。她希望可以從教育做起，宣導家長跟孩子說「你沒有做錯事情」等不責怪的理念。並說跨域結盟很重要，盼結合司法實務經驗保護孩子成長環境。她也期待，這樣的行動可以推廣到全台。

社會局表示，這次計畫目標群眾主要為家長、補教業等成年人，透過補教協會、教育局等公私網絡系統，廣邀補教業者與家長共同參與20場工作坊，也與防暴聯盟及多領域專家合作，針對3至8歲幼童與9至12歲兒童分齡開發兩套 「兒少數位安全教材」，預計於明年度完成後公開上架社會局官網，提供所有家長、教師與補教人員免費下載使用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法