    首頁 > 生活

    政大200名外籍生辦桌初體驗 精典菜色被狂讚「金好呷！」

    2025/11/25 12:56 記者楊綿傑／台北報導
    政大日前邀情200名國際交換生一起體驗辦桌文化，外籍生直呼「金好呷！」（圖由政大提供）

    政大日前邀情200名國際交換生一起體驗辦桌文化，外籍生直呼「金好呷！」（圖由政大提供）

    政治大學國際合作事務處日前首度為來自全球26國、逾200名國際交換生舉辦大型辦桌饗宴，透過以象徵情誼的人情紅、田野綠與天空藍為場地主色調，搭配紅色圓桌與塑膠椅，原汁原味重現台灣傳統辦桌的復古風情，共席開19桌，並由知名「豆腐師」團隊端出白斬雞、佛跳牆等10道經典台菜，讓外籍生烙起台語直呼「金好呷！」

    政大校長李蔡彥致詞時指出，期望透過富含文化意涵的辦桌活動，讓來自世界各地的交換生感受台灣以餐桌為中心的情感連結，並鼓勵同學「把政大當成第二個家」。最後還舉杯帶領全場高呼「Cheers！」，宣告宴席正式開動。

    依循宴席傳統，李蔡彥也以主人身份逐桌敬茶，許多交換生首次體驗圍坐圓桌、分食共享的文化。為增進交流，每桌安排中英文流利的台灣學生擔任桌長，即時介紹菜餚寓意與食材特色，使文化體驗更完整。

    此次受邀掌廚的「豆腐師」辦桌團隊自前一日開始架設戶外廚房，並於活動當日凌晨4點起進行備料與烹煮，呈現最道地的台式辦桌風味。行政總監黃嘉郁也邀約同學們在宴後參觀戶外廚房，感受辦桌文化的獨特魅力。

    俄羅斯交換生Valeriia分享，「我喜歡了解不同文化，辦桌讓我更融入台灣，非常開心。」他點出最喜愛的菜色是櫻花蝦米糕與白斬雞。來自德國的Sara說，「辦桌的團聚感讓我印象深刻，大家一邊吃、一邊聊天，自然而然分享文化與故事。」擔任桌長的台灣學生吳雨蓁則認為，「國際生平常很難有機會參加辦桌活動，辦在校園裡更是難得又方便。」

    校方在辦桌現場大螢幕輪播中英雙語的辦桌文化主題短片、交換生日常紀錄、政大全英授課學程以及境外生職涯資源介紹，期盼國際學生未來能重返政大深造，甚至留在台灣生活與發展。

    國際合作事務處表示，此次活動廣受學生好評，不少餐桌皆見「光盤」或同學打包帶走。透過地道台味與熱情款待，期待讓國際學生感受到政大的溫暖與歡迎，也期盼未來能再度相見。

