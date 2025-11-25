海洋中心氣象雷達「榮退」 轉入中央大學「任教」延續價值

國研院位於高雄市杉林區的氣象雷達功成身退，將北上進到中央大學，持續發揮科研與教育價值。（圖由國研院提供）

在國研院台灣海洋科技研究中心服務多年的雙偏極化都卜勒氣象雷達，主要任務是觀測山區降雨、颱風、豪雨等資料，隨其階段性任務告一段落，從公務機關「榮退」，並轉入中央大學持續發揮教學及科研價值；今（25日）舉辦該雷達的捐贈儀式。

海洋中心主任孟培傑表示，該氣象雷達原先設在高雄市杉林區，長期為山區降雨觀測、颱風與豪雨研究提供重要資料，亦為國內災害氣象研究的重要觀測基礎，隨原有階段性觀測任務告一段落，為使科研資源持續發揮價值，並深化國內氣象觀測能量，將其捐贈給中央大學地球科學院。

中央大學地球科學院院長李明旭表示，國研院的雷達捐贈對中央大學乃至北台灣大氣科學研究均具關鍵意義，可延續校方在劇烈天氣、豪雨對流與水文氣象領域的長期研究能量。

該雷達預計於明年上半年完成搬遷，並安裝於中央大學校園內，未來運轉後，以其位處北台灣、鄰近人口密集區及重要水庫集水區的地理優勢，將能更完整監測由台灣北方海域移入陸地的東北季風降雨、梅雨鋒面及夏季強對流系統，進一步補強現行雷達網於北台灣及中高海拔地區的觀測解析度，有助於提升豪雨事件的短時預報與防救災應變能力。

未來該套系統除支援中央大學相關課程與科研發展外，亦將持續與國內氣象及防救災單位合作，透過即時資料應用及分析模式整合，將成果回饋社會，強化國家層級之氣象科技韌性。

