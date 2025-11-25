為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市廚餘處理短期設置脫水機 環保局：已找到兩家廠商

    2025/11/25 12:40 記者蘇金鳳／台中報導
    環保局長吳盛忠表示，已有短中長期的處理方式。（記者蘇金鳳攝）

    環保局長吳盛忠表示，已有短中長期的處理方式。（記者蘇金鳳攝）

    台中市文山焚化爐昨天發生無法收垃圾問題，環保局長吳盛忠表示，經市府即時啟動分流調度，1小時內即恢復開放收受，廚餘短期的處理，設置脫水機，已接洽兩家業者；市長盧秀燕表示，短期先以分流調度因應，中長期則規劃系統性解方，加速完善處理廚餘去化量能。

    台中市議會今（25日）進行定期會市政總質詢，多位議員關心垃圾及廚餘回收處理。市長盧秀燕指出，為妥善處理垃圾與廚餘，短期內啟動分流調度因應，例如以脫水設備降低廚餘含水量協助處理；中長期則啟動完整計畫，包含建置高效能廚餘處理設施、黑水虻等多元處理技術。她強調市府責無旁貸，因應未來可能禁止廚餘養豬，勢必須提出系統性的去化解方，加速完善處理量能。

    環保局說明，昨日傍晚文山廠出現垃圾車進廠車潮，環保局即時啟動分流調度，並於16時30分暫停垃圾傾卸，1小時內即完成垃圾貯坑調整作業，晚間17時30分恢復開放垃圾車正常進廠。

    環保局長吳盛忠表示，對於廚餘的處理，短期現在找各種設備，已找到兩家廠商來看設置地點，有兩種不同技術，物理壓縮及加熱來脫水，含水量減少超50%，3個焚化爐都看，有物理壓縮及熱化學方法來脫水。

    吳盛忠表示，在長期方面，將廚餘多元處理，做堆肥、沼氣發電及黑水虻養殖等多元化。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播