中市廚餘處理短期設置脫水機 環保局：已找到兩家廠商

台中市文山焚化爐昨天發生無法收垃圾問題，環保局長吳盛忠表示，經市府即時啟動分流調度，1小時內即恢復開放收受，廚餘短期的處理，設置脫水機，已接洽兩家業者；市長盧秀燕表示，短期先以分流調度因應，中長期則規劃系統性解方，加速完善處理廚餘去化量能。

台中市議會今（25日）進行定期會市政總質詢，多位議員關心垃圾及廚餘回收處理。市長盧秀燕指出，為妥善處理垃圾與廚餘，短期內啟動分流調度因應，例如以脫水設備降低廚餘含水量協助處理；中長期則啟動完整計畫，包含建置高效能廚餘處理設施、黑水虻等多元處理技術。她強調市府責無旁貸，因應未來可能禁止廚餘養豬，勢必須提出系統性的去化解方，加速完善處理量能。

環保局說明，昨日傍晚文山廠出現垃圾車進廠車潮，環保局即時啟動分流調度，並於16時30分暫停垃圾傾卸，1小時內即完成垃圾貯坑調整作業，晚間17時30分恢復開放垃圾車正常進廠。

環保局長吳盛忠表示，對於廚餘的處理，短期現在找各種設備，已找到兩家廠商來看設置地點，有兩種不同技術，物理壓縮及加熱來脫水，含水量減少超50%，3個焚化爐都看，有物理壓縮及熱化學方法來脫水。

吳盛忠表示，在長期方面，將廚餘多元處理，做堆肥、沼氣發電及黑水虻養殖等多元化。

