    首頁 > 生活

    交通部5大國旅補助1次看 卓揆：明年3月上路

    2025/11/25 12:37 記者蔡昀容／台北報導
    立法院院會25日繼續對行政院長卓榮泰施政報告質詢，行政院長卓榮泰（左）、交通部長陳世凱（右）列席備詢。（記者羅沛德攝）

    中國為抵制日本，對日發出旅遊警示。行政院長卓榮泰表示，總統賴清德鼓勵出國國人選擇日本作為旅遊目的地，也鼓勵國內旅遊，交通部規劃5大優惠措施，明年3月上路。

    日本首相高市早苗「台灣有事」（台灣發生緊急事態）發言引發中國不滿，中日關係緊繃，中國以「治安不佳」為由，提醒其國民暫時避免赴日。國策顧問康銀壽近日透露，總統賴清德交辦「中國不去，我們去」，號召旅遊業者帶動赴日觀光，但也引發外界質疑對國旅業者不利。

    行政院長卓榮泰今天說明，總統原意是指出國國人可多多選擇日本，國內旅遊則可幫助國內觀光，政府希望國外旅客多來台灣，也盼國人多多國旅，交通部規劃多項優惠，盼引國內外旅客遊台，明年3月開始執行。

    交通部將祭出的5大國旅方案，根據初步規劃，第一是「生日住宿優惠」，每月抽出1000名國人獲得1200元生日住宿金。第二是「平日住宿優惠」預計發行住宿券，週日至週四，每人最多2晚2000元，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元。

    第三是「遊樂園留宿」，週一至週四且非國定假日，任一晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全國26家觀光遊樂業主題樂園，可享第2天入園門票免費優惠。

    第四是「企業員工國內旅遊獎勵」由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少2天1夜之行程，但例假日不超過1天。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

    第五是「Taiwan PASS平日國旅優惠」週日至週四4折優惠，每套產品1000元；或Taiwan PASS平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金，各限量2萬套。

