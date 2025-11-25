「青年生涯領航計畫」助追夢 教育部月發1萬獎金

教育部青年署舉辦「企劃撰寫工作坊」，有意願申請「青年生涯領航計畫」的高中職三年級學生可上網報名。（圖由教育部提供）

為鼓勵高中職應屆畢業生勇於跳脫框架，透過真實的場域，培養面對未來的關鍵能力，教育部自明（2026）年起推動「青年生涯領航計畫」，取代原有的「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」中的「青年體驗學習計畫」部分，可獲每月1萬元實踐獎金，並在2年期滿時領取最高28.5萬元總獎金，即起開放報名至明年2月28日，青年申請須提交為期2年的體驗學習企劃書。

青年發展署副組長張春蓮說明，為協助青年釐清學習方向與強化企劃撰寫能力，今年12月20日將辦理「企劃撰寫工作坊」，有意願申請「青年生涯領航計畫」的高中職三年級學生，即日起至12月10日前可上網報名參加。

請繼續往下閱讀...

張春蓮表示，「企劃撰寫工作坊」全程免費，並補助交通費（北北基桃以外），竹苗宜花補助台鐵，台中（含）以南補助高鐵，台東及離島補助機票，課程內容包括計畫簡介與企劃撰寫架構導引、體驗企劃撰寫重點與技巧分享，帶領學員了解企劃內容如何具體呈現，以及由學長姐分享的實際經驗，如何從構想到執行，透過2年探索找到自己的方向。

此外，分組討論課程中，在委員及曾參與「青儲方案」青年陪伴下，學員模擬企劃撰寫步驟，並發表所研擬的企劃書內容，學員也可以攜帶自己的企劃書初稿，進行個別指導，提供具體建議與修正方向，而在明年2月1日前若申請計畫青年有企劃諮詢的需要，也可在計畫網站申請預約企劃諮詢輔導，每位至多可申請2次，由委員一對一線上諮詢方式，協助申請青年完善企劃書內涵，另如青年無法參與工作坊，也可至「青年生涯領航計畫」官網觀看企劃書撰寫教學影片，了解如何撰寫企劃書內容。

