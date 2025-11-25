為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中焚化爐燒廚餘要排隊3小時惡臭惹民怨 場方籲瀝水減量

    2025/11/25 12:44 記者黃旭磊／台中報導
    台中焚化爐燒「潘」（廚餘）要排隊超過3小時。（議員何文海提供）

    台中焚化爐燒「潘」（廚餘）要排隊超過3小時。（議員何文海提供）

    台中市文山垃圾焚化場昨天（24日）燒廚餘，發生貯坑過濕導致垃圾軟化滑動，焚化爐一度緊急關閉，當地文山里長何中信說，垃圾車載「潘」（台語：廚餘）排隊超過3小時才能進場傾倒，「潘」在烈日下曝曬，順北風往精科方向吹，居民及上班族都臭到受不了，文山場呼籲，廚餘源頭瀝水減量才能改善排隊問題。

    台中每天有300噸廚餘待焚化處理，文山、后里及烏日等3座焚化廠從10月28日起協助收受廚餘進廠，其中，文山場24日傍晚因廚餘含水率多，導致貯坑垃圾受潮軟化不利堆疊，關閉到傍晚5時半才重新開放，數十輛載「潘」垃圾車在烈日下曝曬，居民多聞到臭味。

    文山里長何中信表示，每天多了幾百噸廚餘要排隊，含水垃圾越燒越慢，約有50輛載廚餘車排隊等進場，「日頭赤焰曬潘」味道很不好，臭味被北風吹往精科（精密機械科技創新園區），居民及上班族都打來抗議。

    當地民進黨台中市議員何文海說，垃圾車大排長龍，文山焚化爐爆量超收、緊急關閉，大量廚餘無處可去，可見盧市府針對垃圾問題，從頭到尾都沒有妥善的規劃與處理，才導致目前的垃圾處理能量如此左支右絀。

    文山焚化場呼籲，廚餘含水量高導致貯坑堆疊出現問題，呼籲民眾、店家及業者進行源頭減量，排水瀝乾廚餘才能減少處理成本。

    垃圾車載「潘」排隊進入文山垃圾焚化場。（議員何文海提供）

    垃圾車載「潘」排隊進入文山垃圾焚化場。（議員何文海提供）

