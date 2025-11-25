新莊區立德段公辦都更簽約 侯友宜盼未來成新莊地標

左起馥華集團副董事長陳光憲、新北市長侯友宜、財政局長陳榮貴一同簽約合影。（記者黃政嘉攝）

新北市財政局推動「新莊區立德段175地號周邊公私有土地公辦都更案」，今天與實施者馥華集團旗下的永大興營造工程公司舉辦簽約典禮，新北市長侯友宜、財政局長陳榮貴與馥華集團副董事長陳光憲一同簽約，建商接續將整合140多位私地主，侯友宜盼如期進行，未來將此案打造成新莊地標。

新北市府今年7月15日評選出永大興公司為該案最優申請人，該案基地東側臨永寧街、西側臨中華路一段，使用分區為住宅區，以劃設基礎開發範圍及其北側之優先整合範圍辦理都市更新，周邊有捷運新莊站，鄰新莊國中、新莊區公所、新莊廟街等。

請繼續往下閱讀...

財政局說明，因為該地段公寓建物老舊，透過都更重建，一同整合周邊私有地，此案私土地占7成多，有140多人，先前招開過說明會，私地主初步多蠻有參與都更意願，今天簽約，代表市府委託建商擔任實施者身分，建商接續就會開始整合私地主，取得地主同意書後，再擬計畫送審。

侯友宜表示，很開心馥華集團、永大興營造工程公司參與此案，此案地點好，中華路一段也屬主幹道，可串聯帶動新莊地區蓬勃發展，簽約只是起頭，後面公私協調、權利分配還要一段時間，按期程應是在2028年整合完畢，2029年開始蓋，2033年完工，有商場、社宅、辦公室、住宅等，盼如期進行，成為新莊地標。

陳光憲表示，深耕新北的馥華集團在此案扮演的，不只是更新參與者，更希望成為環境改變的催化者，也邀請上圓聯合建築師事務所，以城市光體的設計主軸，預計將此案打造成聯合在地記憶與國際視野的空間典範。

新北市財政局推動新莊區立德段175地號公辦都更案，今天與實施者馥華集團永大興公司簽約。（記者黃政嘉攝）

馥華集團副董事長陳光憲表示，此案預計打造成聯合在地記憶與國際視野的空間典範。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法