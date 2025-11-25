為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    150支國中小菁英隊伍競技 總統盃AI素養爭霸賽晉級名單今公布

    2025/11/25 12:21 記者林曉雲／台北報導
    150支國中小菁英隊伍競技，總統盃AI素養爭霸賽晉級名單今日公布。（記者林曉雲翻攝官網）

    「2025年總統盃AI素養爭霸賽」全國競賽預選賽結果，今（25）日在競賽官方網站公布，教育部主辦、台南市政府教育局承辦，來自全國22縣市、共計150支國中小AI程式設計菁英隊伍、超過300名國中小學生競技，歷經全國同步AI模型訓練、程式審核及預選賽等競賽過程，129隊成功晉級，將於11月28日角逐全國總冠軍的最高榮耀。

    教育部資科司科長鄧慧穎表示，這場賽事不僅展現12年國教AI素養的推動成果，更為培養國家未來AI人才儲備能量，今年競賽規模盛大，設有國小一般組、國小偏鄉組、國中一般組、國中偏鄉組及表演組等5個組別，參賽的學生利用會場提供的電腦設備及競賽遊戲工具，進行AI模型訓練與程式設計，考驗選手們對AI機器學習架構的理解、程式邏輯思維，更考驗其團隊合作和快速解決問題能力。

    鄧慧穎說明，教育部近年積極推動中小學AI教育，期望透過此類競賽活動，讓學生能結合遊戲熟悉AI機器學習的架構，從實作中深化對AI素養的理解，同時藉由全國性的競賽交流，進一步拓展學生的AI視野，激發對學習AI的興趣，選手訓練後上傳的AI程式與模型，須通過評審小組審核，以確保程式符合競賽規範，通過審核的模型才能進入預選賽，由隨機兩組隊伍訓練的AI模型進行對戰，獲勝者晉級，敗者則落入敗部復活賽持續對決，直到最終產出晉級總決賽的隊伍數為止。

