為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    議員憂焚化爐飛灰堆置 盧秀燕:不會有飛灰山

    2025/11/25 12:35 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員王立任表示，現今飛灰包在文山焚化爐旁橋下堆成山，擔心成「飛灰山」。（記者蘇金鳳攝）

    市議員王立任表示，現今飛灰包在文山焚化爐旁橋下堆成山，擔心成「飛灰山」。（記者蘇金鳳攝）

    台中市廚餘目前都移至焚化爐焚燒，民進黨市議員王立任今天在市議會質疑，焚化爐在焚燒垃圾後會產生底渣與飛灰，其中飛灰含有重金屬等高毒性物質，必須經過穩定化或熔融等方式才能安全處置，環保局將飛灰固化，分別送到各焚化爐掩埋，其中文山焚化廠目前已有約4000包、約5100噸飛灰固化包堆置在橋下，更是鄰近溪流，嚴重威脅環境安全，現在有垃圾山，未來恐怕就有一座「飛灰山」。

    盧秀燕表示，不會有飛灰山，現在暫時堆置，焚化爐建好會有處理的方式。

    王立任表示，台中市飛灰產生量龐大、去化困難，恐重演大里垃圾山悲劇，形成另一座「飛灰山」，台中市3座焚化廠后里、烏日、文山，一年共產生約2萬5千噸飛灰，但受限於外縣市處理費用調漲，自今年1月起，台中不再將飛灰委外運出處理，所有飛灰只能堆置在台中市。

    王立任指出，后里焚化廠採固化後掩埋，烏日焚化廠雖委由業者進行熔融再利用，但仍累積約660噸飛灰滯留廠內；文山焚化廠情況更為嚴重，目前已有約4000包、約5100噸飛灰固化物堆置在廠內，且隨每日焚燒作業持續增加。

    王立任指出，文山焚化廠今年原將4800噸飛灰送往霧峰掩埋場，但掩埋場於9月即滿載、無法再接收，使文山廢棄物「無路可去」。如今文山廠內飛灰越堆越多，甚至堆置在橋下、鄰近溪流，嚴重威脅環境安全，擔心未來恐怕就有一座飛灰山。

    他更質疑，市府規劃將文山飛灰轉往清水掩埋場，但該場址已封閉多年並進行腹地復育，去年市府在未向地方說明的情況下悄悄施工，既未舉辦公聽會，也未向居民說明飛灰堆置的必要性與風險，居民都不知道清水掩埋場要堆飛灰，這不是民主程序應有的態度，要求說明。環保局長吳盛忠表示，會跟居民說明。

    市長盧秀燕表示，不會有飛灰山。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕表示，不會有飛灰山。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播