北農抽驗107件農藥殘留超標！ 銷毀1.1萬公斤辣椒、芥藍、菜豆

守護民眾食安，台北市市場處指出，台北農產公司10月監測批發市場蔬果農產品的農藥殘留監測結果，共計抽驗1150件蔬果產品，檢驗結果1043件合格，另有107件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、芥藍菜及菜豆，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計1萬1158公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。

台北市第一、二果菜批發市場由市府委託台北農產公司經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，每日對於進場拍賣之果菜進行農藥殘留之抽驗，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。進場果菜凡經抽驗不合格，台北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

市場處每年補助台北農產公司購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達1萬3000件，以防堵農藥超標農產品流入市面。另為有效運用檢驗量能，台北農產公司針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時副知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。

市場處也表示，白蘿蔔為冬季生產作物，其花為四瓣十字形，色澤自白至淡紫；葉叢生、呈琴形羽裂；果為圓柱狀長角果；根部肥厚脆嫩，外皮白中帶綠、呈長圓錐形。且營養成分豐富，含水分、蛋白質、碳水化合物、粗纖維及多種礦物質與維生素；主要產於11到12月，產地分布於新竹、台中、南投、台南、彰化與嘉義，是年節料理「菜頭粿」的必備食材，象徵吉祥的「彩頭」。食用方式多樣，可生食、涼拌、炒、滷、煮湯，或製成菜脯與蘿蔔葉小菜；在選購時以表皮光滑、手感紮實、敲擊聲清脆者為佳。

台北農產公司10月監測批發市場蔬果農產品的農藥殘留監測結果，主要不合格品項為辣椒、芥藍菜及菜豆。（北市市場處提供）

