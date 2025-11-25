為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆協和電廠改建計畫過環評 謝國樑：工程須以市民安全優先

    2025/11/25 11:19 記者羅國嘉／基隆報導
    基隆協和發電廠更新改建計畫通過環評後，市府日前於災害應變中心召開安全專家會議，針對天然氣接收站、LNG儲槽及相關設施的後續工程風險進行討論。（圖由基隆市政府提供）

    基隆協和發電廠更新改建計畫通過環評後，市府日前於災害應變中心召開安全專家會議，針對天然氣接收站、LNG儲槽及相關設施的後續工程風險進行討論。（圖由基隆市政府提供）

    基隆協和發電廠更新改建計畫通過環評後，市府日前於災害應變中心召開安全專家會議，針對天然氣接收站、LNG儲槽及相關設施的後續工程風險進行討論。專家建議台電提出更周全的安全計畫與量化風險分析。市長謝國樑則說，協和電廠距離市中心很近，相關工程必須以市民安全為最高原則。

    台灣電力公司在基隆推動協和發電廠更新改建計畫，內容包括填海造陸設置天然氣接收站與卸收碼頭，汰除現有燃油機組並改採燃氣複循環機組，同時增建液化天然氣（LNG）儲槽與氣化設備。該案已於今年2月26日通過環境部環評審查，後續安全作業成為地方高度關注焦點。

    基隆市政府11月24日於災害應變中心召開專家會議，邀集各領域學者針對工程階段的安全議題提出建議，作為市府後續把關及研擬防救策略的重要參考。會中委員建議協和發電廠需提出完整的安全防護計畫書，明確列出工程與營運期間的各類潛在風險，並要求台電進行量化風險分析，以利市府建立精準、可操作的災害搶救模式；同時也建議市府盤點基隆現有救災量能，檢視人力、設備與跨機關協作是否足以因應未來可能的災害情境。

    謝國樑指出，該計畫應公開透明，後續會議將請協和發電廠人員參與討論，並依委員意見執行計畫。另外，協和發電廠距離市中心甚近，為兼顧市民安全與台灣能源發展，市府將依據委員所提建議嚴格把關，並從規劃到細部設計階段逐步落實相關安全措施，期能全面提升基隆市面對重大能源設施時災害防救能力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播