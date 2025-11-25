天琴颱風最快今晚生成！ 入夜後北台灣低溫探14度

一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

近期又有颱風醞釀中，中央氣象署預估，目前位於台灣南方的熱帶性低氣壓，今晚至明天清晨就有機會生成颱風「天琴」，雖對台灣沒有直接影響，但週三、週四受其高層外圍雲系影響，各地雲多且可能有降雨發生，另因東北季風增強，今晚至明日清晨北台灣低溫可下探14度。

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，台灣南方1300公里處海面有1處熱帶性低氣壓，目前逐漸通過菲律賓，接下來將往西進入南海，並有機會在此期間增強為天琴颱風，週末抵達中南半島附近後，強度會逐漸減弱，過程中對台灣都沒有直接影響。

劉宇其表示，昨晚起東北季風增強，北部、東半部地區雲多，部分地區出現降雨，白天雨區則侷限在基隆北海岸、大台北山區與東半部地區，同樣的天氣將持續至明天白天，其餘各地多雲到晴。

不過，因大陸高壓今晚抵達華中地區，東北季風仍相當強勁，劉宇其提醒，第一波低溫預計發生在今晚至明日清晨，台南以北、宜蘭地區14至16度，金馬13至14度，空曠地區氣溫可再下降1至2度，高屏、花東約18至19度。

劉宇其說，週三、週四因熱帶性低氣壓進入南海，中高層外圍雲系北上，台灣附近水氣增加，東北季風持續影響，各地雲量偏多，北部、東半部地區、南部地區、中部山區雲多，偶有降雨，且迎風面北部、東半部地區降雨較明顯。

氣溫變化方面，未來1週北台灣全天感受偏涼，中南部地區日夜溫差大，外出活動注意溫度變化，週六後東北季風減弱，氣溫才會逐漸回升。

一週氣溫趨勢。（圖由中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

