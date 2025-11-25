為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣夜市品嘗「帝王蟹肉棒」 日本遊客發文：被蟹給騙了

    2025/11/25 13:37 即時新聞／綜合報導
    帝王蟹示意圖。（路透）

    帝王蟹示意圖。（路透）

    台灣夜市文化讓不少外國觀光客嚮往，是遊客必訪之地。但有日本遊客近日在台南一間夜市購買了「帝王蟹肉棒」，一吃之後卻大失所望，讓他直接在社群平台發文表示「被騙了」引發台灣網友熱議。

    一名日本旅客日前在「Threads」發文 ，表示他到台南的夜市買了「帝王蟹肉棒」，原先以為是真的蟹肉，沒想到是蟹肉棒，他也直呼「被蟹（風味）給騙了」。他說，一想到這個價格不可能買到真螃蟹，他才想買來試試看，結果不好吃，還不如直接買真的蟹肉棒比較好。

    從網友PO出的照片可見，攤商告示牌上清楚寫明「帝王蟹風味」以及「蟹肉棒」等說明，不過可能是因為不熟悉中文，加上攤位廣告上大大的帝王蟹照片，才會讓日本遊客誤會。

    貼文被轉至PTT後引發熱議，網友紛紛表示：「說好的台日友好？」、「是詐騙沒錯」、「圖案很大風味很小」、「招牌上來說確實是詐騙沒錯啊 正前方大招牌沒有風味」、「之前逛夜市也被騙過一次」。

    不過也有不少網友表示：「這東西就日本來的 日本的就長這樣」、「日本路邊攤也是一樣的東西」、「蟹肉棒就日本發明的」、「有寫風味了 而且那價格也不可能是帝王蟹阿」、「日本的也是好嗎 這就100%照抄的 要罵先罵自己啦」。

