新北板橋停車場+1 忠孝公園地下停車場即起免費停車1個月

忠孝公園地下停車場啟用，今晚6點起免費停車1個月，忠孝公園上方設施也有所更新。（記者黃子暘攝）

新北市板橋區繼上週溪北公園地下停車場啟用後，今（25）日啟用忠孝公園地下停車場。市長侯友宜說，此案斥資4.7億元建置，其中前瞻補助1.3億元、市府自籌3.4億元，提供204格汽車位、36格機車位，導入智慧停車管理系統，建置5座電動車充電樁等設備，自今晚6點起至12月24日止試營運，開放免費停車，12月25日開始收費，臨停費率汽車每小時30元、機車每次20元。

交通局長鍾鳴時指出，忠孝公園附近多為老舊社區，並鄰近重慶黃昏市場、國慶黃昏市場、亞東醫院、遠東通訊園區及亞東商圈，有大量停車需求，忠孝公園地下停車場建置，料將能使周邊居民與採買民眾停車更便利。

侯友宜表示，在他任內，板橋區停車場建設共21處（7座立體、14處平面），共投入40.2億元；7座立體停車場中，音樂公園、新埔國小、忠孝國中、五權公園、溪北公園、忠孝公園地下停車場已完工，施工中的信義國小地下停車場預計明年接棒完工；總計任內，新北市停車場建設總計投入124.9億元，新建完成121座智慧化停車場，共提供3萬4211格汽車位、9239格機車位。

交通局停車管理科長吳清哲說，忠孝地面公園同步進行改善，將原本單調的植栽更新為多樣化、季節性植栽，並更新溜冰場、林蔭步道及籃球場；停車場本身配置通風採光井與浮力通風塔，將新鮮空氣引導至地下樓層，讓夏季的地下停車場不再悶熱。

交通局補充，忠孝公園地下停車場自今晚6時起試營運至12月24日止，12月25日起收費營運；另售有汽車月票130張、每張4000元，機車月票16張、每張300元，抽籤辦法已公告於交通局網站。

