環團守護蓮池潭風景線 批左營軍港未限高遭大樓環繞危及國安

環團批評蓮池潭湖岸山景附近建地，無樓高限制。（森林城市協會提供）

高雄左營都市計畫通盤檢討，今（25日）上午於內政部都市計畫變更大會闖關，多個環團到場抗議，指本案牽涉四大問題未解，主因為樓高限制放水，導致蓮池潭的景觀、老樹綠地破壞，全台最重要的軍港左營軍港，也遭大樓環繞，危及國家安全，整個計畫也導致綠地損失3.9至8.5公頃，要求退回內政部專案小組審議。

聯合聲明團體包括蓮池潭守護聯盟、台灣森林城市協會、台灣樹人會、高市公民監督公僕行動聯盟、台灣綠黨等。環團指出，本次通過的都市設計基準、土地使用分區管制要點，針對蓮池潭湖岸山景附近建地，無樓高限制保護景觀，舊左中綠地變更文大用地，允許蓋50-60公尺高樓，龍虎塔的背景建地也無樓高限制，破壞環湖山景與龍虎塔的背景，嚴重損害高雄觀光產業。

環團指出，本案甚至允許地下室開挖率達70%，老樹群可能因地下室開挖而工程牴觸；此外，綠地（含公兒用地）用地減少約3.92公頃，若加上原本舊左中4.67公頃特觀用地，現又通檢改為文大用地，加總綠地損失8.59公頃，以高雄綠地比例尚不足都計法45條10%之規定，此變更明顯違反法規規定。

環團也強調，海軍軍港旁的眷村土地並未限高，軍港邊高樓林立，可能成為敵軍進駐的砲塔，軍港若面臨敵軍以微型武器閃電戰轟炸，恐將無抵抗力，弱化台灣國防安全。呼籲於土地使用分區管制與都市設計準則，限制樓高與開窗陽台位置、頂樓觀景視野設計，確保軍港不會曝露在被攻擊的風險下。

​森林城市協會理事長莊傑任（中）指左營軍港遭大樓環繞，危及國家安全。（記者葛祐豪翻攝）

