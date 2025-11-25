竹縣橫山鄉今起3天普發生活補助金 每人5000元

新竹縣橫山鄉長張志弘（右）今天ㄧ早在內灣村啟動一連3天的普發現金5000元的福利。（記者黃美珠攝）

繼中央全民普發1萬元現金後，新竹縣橫山鄉公所今天起也連3天普發全鄉民每人5000元的生活補助金，首站就在內灣村，早上約有900人可領得，下午在橫山村分3點發放，預計會再發出4000多份，橫山警分局也到場維安並提高周邊見警率以護鈔。

國民黨籍鄉長張志弘說，這次預算6040萬元是靠歲計盈餘，經代表會通過，追加編列，以因應美國關稅和匯率調整對鄉親的衝擊而推動的該鄉專屬福利，約有1萬2000人受惠。

請繼續往下閱讀...

只要是今年8月4日以前設籍在橫山的民眾，包含這一天以前出生且辦好戶口登記的新生兒也能領到。

他說，橫山鄉庫有近4億7000萬元存款，公所又有內灣商圈的停車場、內灣圓樓人文客家餐廳、大山背客家人文生態館，每年帶入的1、2000萬元自主財源，所以這次普發現金5000元完全不用舉債，也不會拖垮橫山財政。

這次發放的對象是今年8月4日之前就設籍在橫山，且到發放日為止沒有遷出的人。公所今起3天會派員到各村投開票所辦理發放。符合領取資格卻錯過前述時間的鄉民，則可在今年12月2日下午5點之前，攜帶相關證件到公所民政課辦理。

張志弘在2021年間首開新竹縣13鄉鎮市先河，成為第一個因應COVID-19疫情對全鄉每人發出1000元防疫紓困金的鄉鎮，次年又修訂相關發放條例且由代表會通過預算，加碼再發每人2000元防疫紓困金。如今他又用前述原因追加今年預算，普發鄉民每人現金5000元作為生活補助金，開全國鄉鎮市的首例。

工作人員仔細清點紅包袋內5張「4個小朋友」，讓鄉親確認。（記者黃美珠攝）

新竹縣橫山鄉今天開始全鄉民普發現金5000元，鄉長張志弘（左2）、鄉代朱陳源（左1）今早ㄧ起把這個熱騰騰「好康」送到鄉親手中。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法