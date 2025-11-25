為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北屯環中路車流量大 中市25日啟動夜間燙平改善工程

    2025/11/25 10:42 記者蘇孟娟／台中報導
    北屯重要幹道環中路車流量大，部份路段路面破損，影響行車安穩性。（圖：市府提供）

    台中市環中路是北屯區重要幹道，車流量大，其中部分路段道路路面破損，影響行車平穩度，建設局為不影響行車車流，訂今晚（25日8點起到隔日26日上午8點推動「北屯區環中路一段北側崇德路三段至四平路道路改善工程」，全長約300公尺，建設局指出，進行夜間刨鋪作業，會加速工程進度降低對白天交通壅塞的影響。

    建設局長陳大田表示，這次施工範圍長約300公尺、寬約16公尺，施作面積約4600平方公尺，為兼顧交通及工程品質，將分階段進行封閉管制，自今晚8時至12時採單一車道維持單向通行；自凌晨0時起至上午8時，因車流量相對較低，將改採全線封閉方式辦理，施工完成後靜置約3小時以上，待溫度降至50度以下，單側將優先開放通行，現場亦安排專人加強交通引導，視情況彈性調整封閉區域，

    建設局進一步指出，環中路為北屯區重要聯絡道路，白天車流量龐大，施工期間建議民眾可改道崇德十九路、四平路等周邊道路，以分散車流、降低壅塞；刨鋪後也將於24小時內完成標線恢復，確保行車安全與路面品質。

    建設局說明，為加強環中路整體路網品質，除此次在環中路一段北側崇德路三段至四平路施作夜間燙平工程外，建設團隊也持續推動「西屯區環中路二段（台灣大道至西屯路）雙側人行道及路面改善工程」，該工程總經費約5325萬元，目前進度已達25%，預計改善人行道長度約800公尺，進行電箱遷移及人行道平整化，並進行約2.5公頃的燙平路面改善，可有效提升人行環境與行車舒適度，進一步強化道路系統的完整與便利性。

