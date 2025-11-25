為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉縣布袋濕地傳有黑面琵鷺死亡 遺體送生多所處理

    2025/11/25 10:55 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣布袋鹽田濕地有鳥友發現1隻死亡的黑面琵鷺。（圖由廖本義攝，黃蜀婷提供）

    嘉義縣布袋鹽田濕地是國內重要的候鳥棲息地，目前進入候鳥季，已有1800多隻保育類黑面琵鷺到訪棲息，前天有鳥友在布袋濕地生態園區旁的鹽田濕地發現1隻死亡的黑面琵鷺，經通報，昨將黑琵遺體送往農業部生物多樣性研究所處理。

    福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷說，拍鳥俱樂部鳥友廖本義前天到布袋鹽田濕地觀察候鳥，發現有1隻黑面琵鷺死亡，向她詢問如何處理，經聯繫協會會員蔡榮欽前往瞭解，協助將黑琵遺體送往生物多樣性研究所，交給研究所主任姚正得處理，呼籲民眾若看到鳥類遺體，可通報相關單位處理。

    布袋鹽田濕地目前由高雄鳥會布袋團隊認養維護，鳥會專員歐玉嵐說，去年曾發現數隻黑面琵鷺死亡，經送檢驗發現是因肉毒桿菌死亡，疑為食用腐敗的死魚所致；鳥類死亡有可能是禽流感或肉毒桿菌等原因，民眾若發現鳥類遺體，可告知布袋團隊或嘉義縣政府農業處，相關人員會處理及送檢驗。

    死亡的黑面琵鷺已送往生多所處理。（圖由蔡榮欽攝，黃蜀婷提供）

