為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    仿日本制定國內飯店房價規範？卓揆打槍：非自由市場機制

    2025/11/25 10:48 記者陳鈺馥／台北報導
    國內旅遊住宿費太高，國民黨立委邱若華呼籲比照日本訂定國內房價的規範。行政院長卓榮泰今日在立法院答詢時說，用法律去訂定價格，這不是自由市場的機制。（記者羅沛德攝）

    國內旅遊住宿費太高，國民黨立委邱若華呼籲比照日本訂定國內房價的規範。行政院長卓榮泰今日在立法院答詢時說，用法律去訂定價格，這不是自由市場的機制。（記者羅沛德攝）

    國內旅遊住宿費太高，國民黨立委邱若華呼籲比照日本訂定國內房價的規範。行政院長卓榮泰今日在立法院答詢時說，用法律去訂定價格，這不是自由市場的機制。

    卓榮泰指出，如果狀況嚴重不合理，超乎大家合理接受範圍，對公平交易相關法規有所牴觸，要跟產業界或公會來談要不要內部自律，大家一起來遵守，再看法律要不要進一步來做，用法律去訂定價格，這不是自由市場的機制，有嚴重影響到人民的選擇。

    邱若華追問，國內住宿若價格太誇張，到底要怎樣來約束業者？交通部長陳世凱說，如果太不合理的哄抬，例如高雄最近很多人去住飯店，有反映這樣的狀況，當地觀光局就會去稽查，地方政府都有在稽查，若抬高到不合理狀況，地方政府會去處理。

    陳世凱指出，關於中央要不要有一個大規模的指引，這部分需要跟業者一起討論，畢竟這是私人的商業行為，會跟公會、地方主管機關來做討論，看有無可能做出一個更合理的溝通，因為好的旅宿還是會有，甚至到六星級、七星級。

    邱也質疑，今年元旦起，政府要求旅宿業不得提供一次性備品，有國人在光復節連假接獲飯店業者通知，連大毛巾都不提供，要民眾自備。此政策上路後，不僅業者改成販售備品，現在連大毛巾都不提供，民眾花同樣的錢，卻遭受更差的體驗，觀光署根本束手無策。

    卓榮泰說，這是基於環保理念做這樣的改變，一般的飯店都會在櫃台提供，如果有業者把劣質商品一次賣680元，這是自斷後路，以後沒有人會去，這是不聰明的做法。相信是極少數，希望交通部要跟地方觀光單位勸阻，當此事被揭露後，這種飯店真的是信譽掃地。

    陳世凱提及，有類似狀況都會通報地方政府去稽查，例如不提供大毛巾或毛巾之類，那個是網路上的發文，媒體跟進做報導，後來有請雲林縣政府去稽查，查過後發現沒有這麼一回事。至於要不要像日本業者一樣，提供備品讓旅客自由索取，會請觀光署再跟業者溝通。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播