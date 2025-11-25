高雄中山工商師生全國語文競賽奪佳績 為文化延續盡心力

涂汐如（左起）、謝嘉萍（前）、翁閔旭（後）、田采薇在全國語文競賽奪佳績。（記者洪臣宏攝）

高雄市中山工商師生參加114年全國語文競賽，在原住民語及客語表現傑出，共奪二項特優、一項優等及一項甲等佳績。美容科建教班二年級的謝嘉萍、翁閔旭，兩人在卡那卡那富語以朗讀及情境式演說項目雙雙獲得特優殊榮，有趣的是，2人學族語都與阿嬤影響有關。

美二2班的謝嘉萍參加高中學生組「台灣原住民族語／卡那卡那富語朗讀」。謝嘉萍表示，從小聽著阿嬤哼唱傳統歌謠長大，從旋律中感受到文化力量。國小在老師勸說下參加語文競賽，當時對族語並未有太深的自覺，隨著年紀增長、參與部落聚會的機會增多，逐漸理解原住民文化的意義，同時親眼看見部落面臨人口外移與文化流失問題，因而希望為文化延續盡一份心力。

謝嘉萍如今已取得族語中高級認證，未來將挑戰高級檢定；畢業後將投身空軍志願役，但她強調不會與部落連結中斷，盼未來返鄉成為族語教師，將文化持續傳承下去。

同班的翁閔旭也奪下高中學生組「台灣原住民族語／卡那卡那富語情境式演說」特優。翁閔旭笑談自己學族語的契機竟是「因為阿嬤用不同語言罵我，為了聽得懂只好努力學」。目前已取得族語中高級認證的他，未來希望繼續升學並回到那瑪夏部落開設美髮美容工作室，同時擔任族語教師，以技能與語言雙線回饋族人。

課務組長涂汐如則勇奪教師組「台灣客語朗讀」優等。她回憶自己在2010年首次參加全國賽因準備不足留下遺憾，她感謝客語培訓教師群一路協助，並期望將參賽經驗轉化為培育學生的能量。

獲得高中學生組「台灣原住民族語／排灣族語情境式演說」甲等的田采薇，來自排灣族頭目家族，她自國小開始學習族語，她希望未來能回到三地門部落貢獻所學，讓排灣傳統文化被更多人看見。

