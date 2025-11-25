一卡通宣布續與LINE平台合作 720萬用戶在LINE裡的錢包都還在

一卡通董事長廖泰翔強調，超過720萬用戶在LINE裡的錢包都還在。（一卡通提供）

全台超過720萬用戶的電子支付夥伴 iPASS MONEY，今（25）日宣布持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗。原LINE Pay中的 iPASS MONEY多數服務將於今年12月3日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通iPASS MONEY帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE放心持續使用。

一卡通董事長廖泰翔強調，「超過720萬用戶在LINE裡的錢包都還在，一卡通也會透過 iPASS MONEY APP，持續與LINE 展開更多合作，延續廣大用戶在LINE錢包裡直覺的使用體驗，回應用戶的期待，為完善社群金融服務繼續努力。」

請繼續往下閱讀...

為確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY 於今年12月31日前，仍保留LINE Pay錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，用戶可繼續使用。未來僅需提前下載iPASS MONEY APP ，即可於LINE內連結錢包、轉帳及繳費等相關服務。

一卡通公司指出，目前iPASS MONEY所有錢包服務，也已整合至一卡通獨立iPASS MONEY APP，只要使用手機號碼一鍵登入APP，原帳戶儲值金包含好友轉帳、生活繳費、消費支付及乘車碼等所有原來的功能，都能繼續使用；消費支付屬於全國共用的TWQR支付，可支援全台各支付業者的消費付款，通路據點超過50萬，還能享受到更多整合iPASS MONEY及儲值卡二合一的升級服務，用戶可先下載升級版的 iPASS MONEY APP繼續使用。

為感謝用戶支持並鼓勵民眾持續體驗iPASS MONEY全新的支付服務，12月3日起將推出豐富優惠活動，包含通路優惠券、繳費好禮、消費回饋等超值好康，最大獎還可抽iPhone 17 Pro 512G及一卡通綠點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法