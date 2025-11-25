拚國旅！ 交通部鼓勵勇敢休假 卓榮泰：明年3月推平日住宿補助

行政院長卓榮泰今日在立法院答詢時表示，交通部提出增加國內旅遊觀光的重要政策，明年3月開始，平日住宿都會有相關補助。（記者羅沛德攝）

藍委質疑，國人很常出國旅遊，外國人卻很少來台觀光，國旅沒有被帶動，還呈現流失局面。行政院長卓榮泰今日在立法院答詢時表示，交通部提出增加國內旅遊觀光的重要政策，明年3月開始，平日住宿都會有相關補助。

卓榮泰表示，全世界最著名景點是太魯閣，經過0403地震後，至今還沒全數恢復，今年來了很多颱風，也讓很多人安排旅程受到影響。就國旅來看，交通和住宿應該有一些政策的支持，所以交通部提出了對交通、住宿優惠的政策。

國民黨立委邱若華質疑，台灣不只太魯閣這個景點，日本2024年已突破3100萬旅客，赴日觀光客甚至超過疫情之前，韓國、馬來西亞也恢復8、9成，反觀台灣去年下半年只恢復6、7成，到底是出了什麼問題？

卓榮泰回應，國內住宿價格是不是要更合理，交通網服務是不是要更周全，交通部提出明年推升內需、增加國內旅遊觀光的重要政策，明年3月開始，平日住宿都會有相關補助。

針對YAHOO民調顯示，國內民眾有57.4%對國旅不滿意，認為還算滿意僅24.9%，但觀光署所做調查，國旅滿意度皆高達9成9。卓榮泰表達說，「不應該有這樣的結果，我不會相信這樣的數字」。

交通部長陳世凱則說，關於國旅的逆差或人數，譬如出國的多，來台灣的少，這個不是今年才發生，而是持續36年，因為台灣是一個外貿型國家，當台灣的經濟狀況好的時候，出國人數就還滿多，30幾年來都是同樣的狀況。

陳世凱談及，當然大家希望來台旅客能回復疫情前，如果扣除中國觀光客，我們的水準已經快要跟疫情前差不多。這幾年其實每年都增長，去年來台旅客比前年增加100多萬人，今年因為台灣匯率相對高、有不少颱風，今年比去年也增長40多萬人來台灣。

針對國內住宿價格不合理，卓榮泰則說，國內旅遊多集中在假日，非假日的價格計算就沒辦法做很平均的分攤，所以假日會一屋難求或價格偏高。曾經有次假日他到南部去，塞在高速公路上，那是連假最後一天，大家都要去南部渡假，所以平日的負擔會比較大，交通部將推出平日住宿優惠希望引導國人。

邱若華批評，這個是看不到用不到，民眾平日幾乎都要上班。陳世凱回應，勞動部有針對勞工權益做保障，國人有特休可以在平日休假的話，大家要勇敢去休假，交通部的住宿補助方案是希望大家利用平日去住，平日住宿價格真的沒有那麼高。

