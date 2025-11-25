為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    武陵農場遊園巴士汰舊換新 「鮭魚號」上路

    2025/11/25 10:09 記者歐素美／台中報導
    武陵農場遊園巴士汰舊換新，「鮭魚號」25日全新上路！（武陵農場提供）

    武陵農場遊園巴士汰舊換新，「鮭魚號」25日全新上路！（武陵農場提供）

    武陵農場4輛遊園巴士，繼去年汰換「櫻花號」後，「鮭魚號」也在今天汰換上路！場方表示，4輛遊園巴士將陸續汰換更新，提供遊客更好的旅遊體驗，目前遊園巴士共有北谷生態深度導覽及國民賓館到武陵山莊等2條主要路線，發車營運時間平假日不同，團體最好提前預約。

    武陵農場表示，「鮭魚號」今天全新加入遊園巴士陣營，外型吸睛、乘坐舒適，讓遊客在武陵的旅途中一路滑順，還能聽到司機大哥的私房生態小知識，來武陵，不只賞景，更像跟著主場隊伍進行一場「深度導覽賽」。

    其中，北谷遊園巴士生態深度導覽，每人費用200元，從武陵賓館至雪山登山口、武陵茶莊、武陵賓館，平日上午9點到11點，下午2點半至4點半共2班次，假日及暑假則上下午各增加1班次，分別為上午8點到10點及10點到12點，下午1點到3點及下午3點到5點。

    另國民賓館到武陵山莊（桃山瀑布登山口）的接駁車，每人300元，場方表示，遊客要搭乘遊園巴士，團體最好提前預約；個人也最好提前30分鐘預約。預約電話：（04）2590-1259分機2106。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播